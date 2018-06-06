Пешеход попал под машину возле ЦКБ СО РАН и скончался в больнице

Авария на улице Пирогова случилась в 11 часов вечера

Вечером 5 июня в Советском районе Новосибирска скончался пешеход, которого сбили на улице Пирогова.







Авария произошла в 23:00, недалеко от ЦКБ СО РАН, рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





30-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Пирогова со стороны проспекта Лаврентьева в сторону Университетского проспекта.





«В пути следования у дома № 25 по улице Пирогова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход, молодой человек 1994 года рождения (24 года. — Е.Г.) скончался в операционном блоке ЦКБ СО РАН», — сообщил Владислав Савченков.







Водитель, давая показания автоинспекторам, сообщил, что ехал скоростью 60 км/ч. По его словам, пешеход дорогу перебегал.







Также вчера вечером, в 22:50, на улице Богдана Хмельницого случилась ещё одна авария с пешеходом. «Хонда Фит» наехала на женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулём была 42-летняя женщина, у 57-летней пострадавшей перелом ноги.





На прошлой неделе смертельная авария с пешеходом случилась на площади Маркса.