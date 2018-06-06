Пешеход попал под машину возле ЦКБ СО РАН и скончался в больнице
Вечером 5 июня в Советском районе Новосибирска скончался пешеход, которого сбили на улице Пирогова.
Авария произошла в 23:00, недалеко от ЦКБ СО РАН, рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
30-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Пирогова со стороны проспекта Лаврентьева в сторону Университетского проспекта.
«В пути следования у дома
Водитель, давая показания автоинспекторам, сообщил, что ехал скоростью 60 км/ч. По его словам, пешеход дорогу перебегал.
Также вчера вечером, в 22:50, на улице Богдана Хмельницого случилась ещё одна авария с пешеходом. «Хонда Фит» наехала на женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. За рулём была 42-летняя женщина, у 57-летней пострадавшей перелом ноги.
На прошлой неделе смертельная авария с пешеходом случилась на площади Маркса.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Владиславом Савченковым