Новосибирск оказался в тёплом секторе циклона: температура несколько дней будет до +29 градусов

В ближайшие дни ожидается до +29...+30 градусов

Новосибирская область попала в тёплый сектор циклона, в ближайшие дни в Новосибирске температура поднимется до +29 градусов.







Об этом корреспонденту НГС рассказала начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







По её информации, фронтальная область, которая висела над регионом вчера, отходит к северу, вместе с этим в городе закончился дождь.







Сегодня, 6 июня, в Новосибирске без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура днём 26-28 градусов, но в районе ОбьГЭСа 23-25.







«Последующие двое суток, 7-8 июня, без осадков, ветер юго-западный, южный 2-7 м/с, днём местами порывы до 12 м/с.





Температура на обе ночи 12-15 градусов, а днём 27-29 градусов»,





— сообщила Марина Виноградова.







На 9 июня синоптики прогнозируют, что возможен дождь по северо-западу региона. Но при этом температуры по-прежнему будут высокими. В Новосибирске будет около 29-30 градусов. Похожая погода будет 10 июня, дождя в этот день пока не ожидается, а на 11-е синоптики передают грозы, но вместе с тёплой погодой.

