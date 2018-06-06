Минобороны предложило создать военно-учебные центры в вузах вместо военных кафедр

Цель этого законопроекта – повышение эффективности обучения военному делу в вузах
Цель этого законопроекта – повышение эффективности обучения военному делу в вузах

Министерство обороны России внесло в Госдуму Российской Федерации законопроект о замене кафедр и других подразделений военной подготовки при вузах на унифицированные военные учебные центры. Сообщение об этом появилось на сайте правительства РФ.


Цель этого законопроекта – повышение эффективности обучения студентов в структурных подразделениях военной подготовки в вузах. «Создание военных учебных центров будет проводиться в рамках существующего кадрового заказа и не предусматривает увеличения общего числа граждан, привлекаемых к военной подготовке. Цель законопроекта - повысить эффективность управления процессом обучения студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготовки», - говорится в сообщении Минобороны.


На сегодняшний день в России действуют 54 военные кафедры.

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