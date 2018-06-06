50 тысяч штрафа за стоянку во дворе

Фуры не должны стоять во дворах, считают в Минтрансе
Фуры не должны стоять во дворах, считают в Минтрансе

Министерство транспорта России разработало законопроект, предусматривающий наказание для водителей и собственников за оставленные на ночь во дворах жилых домов грузовики, автобусы и фургоны, сообщают «Известия». 


«Штрафовать на 3–5 тысяч рублей должностных лиц и на 25–50 тысяч рублей юридических лиц», — предлагают в Минтрансе. Фактом нарушения будет считаться стоянка автомобиля на парковке, не соответствующей требованиям для крупного автотранспорта. Это может быть двор жилого дома или узкий межквартальный проезд.  


Чиновники разработали конкретные требования для стоянок, где могут находиться грузовики и автобусы. Такие площадки должны освещаться по ночам, иметь туалет, помещение для персонала, охрану, противопожарный инвентарь.


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