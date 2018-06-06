Новосибирская красавица-мама привезла корону конкурса «Миссис Россия Мира»

Ольга Амосова получила номинацию Super Star на национальном конкурсе красоты «Миссис Россия Мира»
Ольга Амосова получила номинацию Super Star на национальном конкурсе красоты «Миссис Россия Мира»

Поздно вечером 5 июня из Краснодара в Новосибирск вернулась участница национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира» Ольга Амосова — она поделилась впечатлениями о конкурсе.


Финал «Миссис Россия Мира» состоялся вечером 2 июня — в конкурсе красоты для замужних женщин победила 26-летняя модель Ксения Царицына, супруга самарского миллиардера Алексея Шаповалова. Девушка представила город Ульяновск. Теперь она поедет на конкурс Missis World.


Новосибирская участница, 45-летняя Ольга Амосова получила корону в номинации Super Star. 


Ольга прилетела в родной город поздно вечером 5 июня
Ольга прилетела в родной город поздно вечером 5 июня


Сегодня её встретили в Толмачёво родные и группа поддержки — организаторы новосибирского реалити-шоу «Королевские игры» и конкурса «Леди Евразия», в которых ранее участвовала Ольга.


«Я не расстроилась — я получила столько позитива, столько знакомств! Познакомилась там с такими удивительными людьми из разных городов! 


К тому же, больше половины участниц даже не получили ни корон, ни ленты. <...> Впечатления только положительные — Краснодар удивительный, там лето. Хотя мы были там заняты целыми днями, не успевали поесть», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Амосова.


Она отметила, что кроме фотосессий и подготовки к шоу участницы организовали мероприятие для воспитанников детского дома.


Ольга Амосова замужем 25 лет, она работает преподавателем в автошколе, муж Дмитрий — водитель. В браке у них родились сын (23 года) и дочь (9 лет).


В 2017 году новосибирская участница Анна Шпикельман победила в конкурсе «Миссис Россия Мира», а потом стала одной из 12 финалисток «Миссис Мира 2017» в ЮАР.

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