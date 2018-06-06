Новосибирская красавица-мама привезла корону конкурса «Миссис Россия Мира»
Поздно вечером 5 июня из Краснодара в Новосибирск вернулась участница национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира» Ольга Амосова — она поделилась впечатлениями о конкурсе.
Финал «Миссис Россия Мира» состоялся вечером 2 июня — в конкурсе красоты для замужних женщин победила 26-летняя модель Ксения Царицына, супруга самарского миллиардера Алексея Шаповалова. Девушка представила город Ульяновск. Теперь она поедет на конкурс Missis World.
Новосибирская участница, 45-летняя Ольга Амосова получила корону в номинации Super Star.
Сегодня её встретили в Толмачёво родные и группа поддержки — организаторы новосибирского реалити-шоу «Королевские игры» и конкурса «Леди Евразия», в которых ранее участвовала Ольга.
«Я не расстроилась — я получила столько позитива, столько знакомств! Познакомилась там с такими удивительными людьми из разных городов!
К тому же, больше половины участниц даже не получили ни корон, ни ленты. <...> Впечатления только положительные — Краснодар удивительный, там лето. Хотя мы были там заняты целыми днями, не успевали поесть», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Амосова.
Она отметила, что кроме фотосессий и подготовки к шоу участницы организовали мероприятие для воспитанников детского дома.
Ольга Амосова замужем 25 лет, она работает преподавателем в автошколе, муж Дмитрий — водитель. В браке у них родились сын (23 года) и дочь (9 лет).
В 2017 году новосибирская участница Анна Шпикельман победила в конкурсе «Миссис Россия Мира», а потом стала одной из 12 финалисток «Миссис Мира 2017» в ЮАР.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Мария Морсина
Фото предоставлены Натальей Макаренко