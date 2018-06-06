Новосибирская красавица-мама привезла корону конкурса «Миссис Россия Мира»

Ольга Амосова получила номинацию Super Star на национальном конкурсе красоты «Миссис Россия Мира»

Поздно вечером 5 июня из Краснодара в Новосибирск вернулась участница национального конкурса красоты «Миссис Россия Мира» Ольга Амосова — она поделилась впечатлениями о конкурсе.







Финал «Миссис Россия Мира» состоялся вечером 2 июня — в конкурсе красоты для замужних женщин победила 26-летняя модель Ксения Царицына, супруга самарского миллиардера Алексея Шаповалова. Девушка представила город Ульяновск. Теперь она поедет на конкурс Missis World.







Новосибирская участница, 45-летняя Ольга Амосова получила корону в номинации Super Star.





Ольга прилетела в родной город поздно вечером 5 июня





Сегодня её встретили в Толмачёво родные и группа поддержки — организаторы новосибирского реалити-шоу «Королевские игры» и конкурса «Леди Евразия», в которых ранее участвовала Ольга.







«Я не расстроилась — я получила столько позитива, столько знакомств! Познакомилась там с такими удивительными людьми из разных городов!





К тому же, больше половины участниц даже не получили ни корон, ни ленты. <...> Впечатления только положительные — Краснодар удивительный, там лето. Хотя мы были там заняты целыми днями, не успевали поесть», — рассказала корреспонденту НГС Ольга Амосова.







Она отметила, что кроме фотосессий и подготовки к шоу участницы организовали мероприятие для воспитанников детского дома.







Ольга Амосова замужем 25 лет, она работает преподавателем в автошколе, муж Дмитрий — водитель. В браке у них родились сын (23 года) и дочь (9 лет).







В 2017 году новосибирская участница Анна Шпикельман победила в конкурсе «Миссис Россия Мира», а потом стала одной из 12 финалисток «Миссис Мира 2017» в ЮАР.

