В ДТП на улице Станиславского пострадал 4-летний ребёнок
Сегодня вечером на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого пострадала 4-летняя девочка.
Автомобили Hyundai G30 и Hyundai Solaris двигались по улице Станиславского от площади Станиславского в сторону площади Труда.
На перекрестке с улицей Плахотного Hyundai G30 начал разворот и не пропустил автомобиль Hyundai Solaris, который двигался прямо, после чего произошло столкновение. В автомобиле Hyundai Solaris в результате аварии пострадали девушка и ребёнок 4 лет.
«ДТП произошло в 21:50. Серьёзных последствий нет, у ребёнка ушиб», — сообщила по телефону корреспонденту НГС дежурная ГУ МВД по Новосибирской области.
Сегодня НГС также сообщал о ДТП в Первомайском районе Новосибирска, произошедшем из-за неопытности водителя.
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Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск