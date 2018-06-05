В ДТП на улице Станиславского пострадал 4-летний ребёнок

В результате аварии пострадали девушка и ребёнок 4 лет, которые были госпитализированы.

Сегодня вечером на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в результате которого пострадала 4-летняя девочка.







Автомобили Hyundai G30 и Hyundai Solaris двигались по улице Станиславского от площади Станиславского в сторону площади Труда.





Hyundai G30 и Hyundai Solaris столкнулись недалеко от площади Станиславского





На перекрестке с улицей Плахотного Hyundai G30 начал разворот и не пропустил автомобиль Hyundai Solaris, который двигался прямо, после чего произошло столкновение. В автомобиле Hyundai Solaris в результате аварии пострадали девушка и ребёнок 4 лет.







«ДТП произошло в 21:50. Серьёзных последствий нет, у ребёнка ушиб», — сообщила по телефону корреспонденту НГС дежурная ГУ МВД по Новосибирской области.







Hyundai G30 и Hyundai Solaris столкнулись недалеко от площади Станиславского





Сегодня НГС также сообщал о ДТП в Первомайском районе Новосибирска, произошедшем из-за неопытности водителя.