Долой терема: новосибирцы начали избавляться от русских домов

Аналитики N1.RU обнаружили в продаже рост числа домов, построенных в традиционном русском стиле — из оцилиндрованного бревна. За полгода в Новосибирске таких объявлений стало больше на 25%.


Дома в русском стиле стали чаще попадать на рынок
Дома в русском стиле стали чаще попадать на рынок


«Рост числа загородных домов в продаже весной, конечно же, связан с сезонностью, так как такие объекты на фоне ожившей природы смотрятся гораздо эффектнее, поэтому шансы найти покупателя растут», — считает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


Сегодня на продажу выставлено 57 таких домов, их стоимость варьируется от 2,69 до 57 млн рублей. Самый дорогой дом продавец в объявлении называет «городской усадьбой премиум-класса». Он находится в Заельцовском районе, на границе с Заельцовским парком и недалеко от реки, и построен из бруса ангарской сосны. На 420 кв. м здесь расположили 4 спальни, столовую, гостиную, сауну с небольшим бассейном, кинозал.


В самом дорогом доме нет стилистического однообразия
В самом дорогом доме нет стилистического однообразия


Самый доступный дом продают в СНТ «Иня-НАПО» — это 2-этажный терем площадью 90 кв. м для круглогодичного проживания, на участке в 10 соток растут берёзы. В доме есть мебель и техника, оборудованы туалет и душ. «Весь этап строительства сохранен в фотоархиве. Дом строили для себя, поэтому на материалах не экономили», — заверяет продавец.


В среднем цена загородного дома в Новосибирске за год выросла на 2,6% и сегодня составляет 3,5%. Ассортимент при этом увеличился на 4%, и сейчас покупатель может выбрать из 5078 вариантов домов в продаже.


Ранее эксперты назвали самые популярные у новосибирцев дачные направления, а НГС сделал обзор домов, которые там продают.

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