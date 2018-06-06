Долой терема: новосибирцы начали избавляться от русских домов

Аналитики N1.RU обнаружили в продаже рост числа домов, построенных в традиционном русском стиле — из оцилиндрованного бревна. За полгода в Новосибирске таких объявлений стало больше на 25%.







Дома в русском стиле стали чаще попадать на рынок





«Рост числа загородных домов в продаже весной, конечно же, связан с сезонностью, так как такие объекты на фоне ожившей природы смотрятся гораздо эффектнее, поэтому шансы найти покупателя растут», — считает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.







Сегодня на продажу выставлено 57 таких домов, их стоимость варьируется от 2,69 до 57 млн рублей. Самый дорогой дом продавец в объявлении называет «городской усадьбой премиум-класса». Он находится в Заельцовском районе, на границе с Заельцовским парком и недалеко от реки, и построен из бруса ангарской сосны. На 420 кв. м здесь расположили 4 спальни, столовую, гостиную, сауну с небольшим бассейном, кинозал.







В самом дорогом доме нет стилистического однообразия





Самый доступный дом продают в СНТ «Иня-НАПО» — это 2-этажный терем площадью 90 кв. м для круглогодичного проживания, на участке в 10 соток растут берёзы. В доме есть мебель и техника, оборудованы туалет и душ. «Весь этап строительства сохранен в фотоархиве. Дом строили для себя, поэтому на материалах не экономили», — заверяет продавец.







В среднем цена загородного дома в Новосибирске за год выросла на 2,6% и сегодня составляет 3,5%. Ассортимент при этом увеличился на 4%, и сейчас покупатель может выбрать из 5078 вариантов домов в продаже.







Ранее эксперты назвали самые популярные у новосибирцев дачные направления, а НГС сделал обзор домов, которые там продают.