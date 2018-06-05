Футбол: в ФК «Сибирь» вернулся полузащитник Владислав Рыжков

Рыжков играл в «Сибири» в 2013 году

Футбольный клуб «Сибирь» заключил двухлетний контракт с полузащитником Владиславом Рыжковым, который в 2013 году играл за новосибирскую команду, провёл в составе нашей команды 33 матча. Тогда он забил 5 голов и был признан болельщиками лучшим игроком осенней части сезона 2013/2014.







После ухода из «Сибири» футболист играл за тульский «Арсенал» и ФК «Тамбов», в составе которого провёл 22 матча.







Сегодня НГС также сообщал о перестановках, которые произошли у новосибирского баскетбольного клуба «Локомотив».

