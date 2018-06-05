«Уберите свою кучу»: новосибирцы возмутились лесной свалкой у магазина тортов «Скоморохи»

Прохожие винят в свалке мусора сотрудников магазина «Скоморохи»

Новосибирцы, живущие рядом с улицей Кубовой, возмутились свалкой мусора в лесу у магазина тортов «Скоморохи», но администрация заверила, что отходы бросают не сотрудники магазина.







«Магазин на улице Кубовая устроил свалку в лесу, где гуляют и отдыхают люди. И мое обращение не первое!» — написала в редакцию жительница Заельцовского района Олеся Матвеева.







Сибирячка написала возмущённые отзывы на сайт Flamp, где размещены комментарии о свалке и от других пользователей.







«Добрый день, к продукции у меня претензий нету, всё очень вкусно. Но вот по поводу отходов!!!! Это просто ужас!!!!! все отходы выбрасываются за гаражи, там просто свалка из коробок от тортов, от сливок, бумага из-под готовых тортов, и продолжать можно бесконечно!!!!! Неужели не хватает своих мусорных баков, зачем загрязнять территорию», — пишет другая жительница Новосибирска. (Орфография и пунктуация сохранены.)







Однако руководство магазина заверило, что не имеет отношения к этому мусору





Как рассказала корреспонденту НГС директор «Скоморохов» Ирина Пронина, руководство в курсе этой проблемы — жалобы поступают уже две недели. Но она заверила, что мусор бросали не сотрудники магазина «Скоморохи» — в этом не раз убедились контролёры организации, выезжавшие на место.







«Отвечать за территорию, где гаражи, мы не можем, она за нами не закреплена. А территория, которая закреплена за нашим заведением, она в идеальной чистоте. Мы коммерческая структура, мы не можем убирать все гаражи… Мы и сами писали письмо в администрацию — не знаю, дошло ли оно до них», — отметила директор.







Директор отметила, что территория, принадлежащая «Скоморохам», находится в идеальной чистоте





Ирина Пронина предположила, что мусор могут бросать в том числе бездомные.







Ранее в Советском районе Новосибирска задержали водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который сваливал мусор прямо возле здания участка ДЭУ.

