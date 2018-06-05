«Уберите свою кучу»: новосибирцы возмутились лесной свалкой у магазина тортов «Скоморохи»

Прохожие винят в свалке мусора сотрудников магазина «Скоморохи»
Прохожие винят в свалке мусора сотрудников магазина «Скоморохи»

Новосибирцы, живущие рядом с улицей Кубовой, возмутились свалкой мусора в лесу у магазина тортов «Скоморохи», но администрация заверила, что отходы бросают не сотрудники магазина.


«Магазин на улице Кубовая устроил свалку в лесу, где гуляют и отдыхают люди. И мое обращение не первое!» — написала в редакцию жительница Заельцовского района Олеся Матвеева.


Сибирячка написала возмущённые отзывы на сайт Flamp, где размещены комментарии о свалке и от других пользователей.


«Добрый день, к продукции у меня претензий нету, всё очень вкусно. Но вот по поводу отходов!!!! Это просто ужас!!!!! все отходы выбрасываются за гаражи, там просто свалка из коробок от тортов, от сливок, бумага из-под готовых тортов, и продолжать можно бесконечно!!!!! Неужели не хватает своих мусорных баков, зачем загрязнять территорию», — пишет другая жительница Новосибирска. (Орфография и пунктуация сохранены.)


Однако руководство магазина заверило, что не имеет отношения к этому мусору
Однако руководство магазина заверило, что не имеет отношения к этому мусору


Как рассказала корреспонденту НГС директор «Скоморохов» Ирина Пронина, руководство в курсе этой проблемы — жалобы поступают уже две недели. Но она заверила, что мусор бросали не сотрудники магазина «Скоморохи» — в этом не раз убедились контролёры организации, выезжавшие на место.


«Отвечать за территорию, где гаражи, мы не можем, она за нами не закреплена. А территория, которая закреплена за нашим заведением, она в идеальной чистоте. Мы коммерческая структура, мы не можем убирать все гаражи… Мы и сами писали письмо в администрацию — не знаю, дошло ли оно до них», — отметила директор.


Директор отметила, что территория, принадлежащая «Скоморохам», находится в идеальной чистоте
Директор отметила, что территория, принадлежащая «Скоморохам», находится в идеальной чистоте


Ирина Пронина предположила, что мусор могут бросать в том числе бездомные.


Ранее в Советском районе Новосибирска задержали водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который сваливал мусор прямо возле здания участка ДЭУ.

Прочтений: 4335
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено