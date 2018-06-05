В Новосибирске выбрали самых красивых и милых бабушек

Жюри выбирало победительниц конкурса «Моя красивая бабушка» по интересным историям и снимкам в молодости. На фото — Эмма Андреевна Иванова

Музей города Новосибирска подвёл итоги конкурса «Моя красивая бабушка» — горожане делились портретами и историями своих бабушек.







«Конкурс у нас проводился всю весну. Мы обратились к горожанам, у которых есть фотографии бабушек и прабабушек. Временной отрезок указывали с 1890-го по 1950-е года. Нужно было указать интересную информацию про бабушку, чем важным она запомнилась», — пояснили в пресс-службе Музея города Новосибирска.







В итоге эксперты жюри — сотрудники музея — выбрали 8 победительниц из 15. Ими стали Инесса Еренбург, Ирина Сыроквашина, Инна Голдырева, Анна Катионова, Марина Гачко, Александра Зайцева, Анна Драй и Маргарита Вяткина. Внукам подарили сувениры от музея.







Их портреты можно будет увидеть на июльской выставке «Мода из комода» новом музейном пространстве по адресу Обская, 4, добавили в пресс-службе.







Музей поделился историями бабушек-победительниц, которые писали их внуки.







Валентина Александровна Генералова вышла замуж за тёзку — внукам это казалось очень романтичным





«Фото сделано примерно в 1957-м. Здесь моей бабушке, Валентине Александровне Генераловой, 18 лет. У нее очень драматичная судьба — она родилась в семье репрессированного в Караганду казака, и при рождении на нее был уже подписан приговор — "родилась на спецпоселении". Отца ее расстреляли, когда ей не было и года.







Несмотря на чудовищную несправедливость государственной системы, она смогла переехать на море и найти свое призвание — она потрясающе готовила и была поваром. А когда ей разрешили повысить квалификацию в 80-х, она стала шеф-поваром в ресторане в Адлере.







Она была очень весёлой, умной, мужественной и доброй. А ещё она смогла встретить настоящую любовь — её мужа тоже зовут Валентин. Получается — Валентин и Валентина, как в детских сказках.





И я помню, что они обнимались и целовались даже при нас, внуках.







Незадолго до смерти она потребовала, чтобы ее отвезли в салон и сделали новую стрижку — всю жизнь она носила длинные волосы, и вот в 78 решила подстричься. Шутила в парикмахерской и прихорашивалась потом перед дедом.







А в марте 2017 ее не стало», — пишет Александра Зайцева.







Нина Константиновна Николаева. Внуки до сих пор хранят сшитые ей вещи





«Нина Константиновна Николаева (Моргунова) родилась в 1891 году. На фотографиях моя прабабушка Нина Константиновна в нарядах, сшитых собственноручно на стареньком ручном "Зингере".





Нина Константиновна могла сшить всё: зимнее пальто, офицерскую шинель, летнее платьице для внучки.





Причём внучкина обновка шилась за пару часов. Нина Константиновна вязала крючком. До пор в семье хранятся сделанные ее руками кружевные скатерти, которым почти сто лет», — рассказывает Анна Катионова.







Евдокия Яковлевна Решетникова все наряды шила сама





«Решетникова (Суханкина) Евдокия Яковлевна — мама моего папы. На этой фотографии Евдокии 19 лет. Все наряды она шила сама, кроила и придумывала фасоны.





Очень яркая и красивая была девушка, обращала на себя внимание элегантностью и индивидуальностью.





Замуж вышла за журналиста и общественного деятеля Решетникова Георгия Петровича. Семья была дружная и веселая, все занимались творчеством. Дедушка писал, бабушка шила и вязала. В 1930 году Георгия Петровича перевели работать в Новосибирск. Они жили на улице Каменской. Дом и место мне неизвестны. Знаю, что это был двухэтажный и деревянный.







Очень ранние детские воспоминания — швейная машина, портновский мел, красивые ткани. Я рано научилась шить, рисовать, лепить. Это легло в основу моей специальности, всех увлечений…. А эту фотографию я несколько раз видела в детстве и очень хорошо её запомнила. Нашлась она несколько лет назад в архиве у тети. Так она снова обрела жизнь!» — пишет Маргарита Вяткина.







Эмма Андреевна Иванова готовила невероятно вкусный торт «Наполеон»





«Моё детство безвозвратно ушло много лет назад. Вместе с ним ушла и моя любимая Бабуля — Иванова Эмма Андреевна, уроженка города Барнаула, 1931 года рождения, дочь репрессированного, расстрелянного и посмертно реабилитированного лейтенанта Советской Армии.





Но не ушла память о ней: я помню её заразительный смех, мягкие объятия, прекрасный голос, вкуснейшие котлеты, пироги и торт "Наполеон" — ах, какой это был "Наполеон"!...





Я пыталась сама повторить тот вкус, разыскать в кофейнях и ресторанах, но... все не то.







Бабуля прожила непростую, но насыщенную жизнь и до последнего дня сохранила веру в людей и уверенность в том, что женщина всегда должна оставаться женщиной: пусть сильной и готовой к любым испытаниям, но красивой и ухоженной», — вспоминает Анна Драй.







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