Суд ещё раз нашёл виновного в скандальном деле о сбитом возле НГУ

Суд Советского района во второй раз обвинил в резонансной аварии возле НГУ, где пострадал 11-летний мальчик, водителя микроавтобуса
Суд Советского района во второй раз обвинил в резонансной аварии возле НГУ, где пострадал 11-летний мальчик, водителя микроавтобуса

Сегодня, 5 июня, Советский районный суд Новосибирска во второй раз признал водителя микроавтобуса Дмитрия Винса виновным в аварии возле НГУ — два года назад в этой аварии серьёзно пострадал 11-летний мальчик-пешеход. 


Резонансное дело длилось два года: авария случилась 29 июня 2016 года на перекрёстке Университетского проспекта с улицами Пирогова и Ильича — микроавтобус не уступил дорогу КАМАЗу, и грузовик сбил ребёнка на тротуаре у пешеходного перехода.


«Обвинительный приговор вынесли: назначили 2 года ограничения свободы, 2 года лишения прав. Но в силу он вступит, если нам повезёт, и [Дмитрий] Винс не подаст снова апелляцию», — сообщила корреспонденту НГС мать пострадавшего мальчика Галина Хитрина. Она добавила, что у осуждённого на подачу апелляции есть 10 дней, а 29 июня 2018 года истекает срок давности по этому делу.



Решение по делу об этой аварии суд выносит уже во второй раз. 13 февраля 2018 года суд Советского района вынес аналогичное решение, признав водителя микроавтобуса виновным. Однако тогда дело после апелляции вернулось в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. Ранее мать пострадавшего мальчика Галина Хитрина заявляла, что расследование дела затягивается

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