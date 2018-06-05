Новосибирец вышел из трамвая, попал под машину и остался без денег

Сейчас пострадавший ищет очевидцев происшествия

Утром 5 июня в Октябрьском районе Новосибирска 65-летний Михаил Горнаков вышел из трамвая и попал под машину на остановке «Гурьевская».







«Народ выходит, и я, конечно, выхожу. Машины стоят, впереди одна женщина прошла, перешла дорогу. А эта машина обгоняет стоящие машины», — рассказал корреспонденту НГС пострадавший.







В итоге появившийся автомобиль Nissan Murano сбил мужчину, Горнаков потерял сознание, а когда пришёл в себя, то понял, что потерял 30 тысяч рублей и сберкнижку.







«Я очнулся, стал собирать вещи. Сумка у меня была — дипломат разбитый. У меня там и трудовая книжка была, и паспорт, сберкнижка — я только что получил.





Я говорю: "Там деньги, принесите, пожалуйста". Они мне всё принесли — а сберкнижка и 31 тысяча ушли»,





— пояснил Михаил Горнаков. Очевидцы на месте происшествия сообщили мужчине, что к его вещам подходил кто-то из проезжавших водителей.





Горнаков рассказал, что врачи диагностировали у него ушибы и перелом ноги, ему наложили гипс и отпустили домой.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС подтвердили, что утром на Гурьевской произошло ДТП — недалеко от дома Добролюбова, 35 сбили мужчину, который переходил дорогу.





По информации полиции, за рулём автомобиля Nissan Murano была женщина 33 лет.





Михаил Горняков отметил ,что женщина, которая была за рулём, осталась на месте происшествия. Однако пострадавший не успел взять контакты очевидцев и теперь просит свидетелей ДТП связаться с ним по телефону 8-913-204-89-80.





Ранее в одной из новосибирских маршруток случилась неприятная ситуация из-за денег: водитель хитро избавился от пассажирки с крупной купюрой. Он попросил её разменять деньги в киоске, но не стал дожидаться и сразу же уехал.