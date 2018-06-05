Тазик навсегда: жильцам многоэтажек под Новосибирском сообщили об отключении горячей воды до осени

В Краснообске не будет горячей воды всё лето

Жители посёлка Краснообск под Новосибирском остались без горячей воды до конца лета — котельная не будет работать из-за миллионных долгов.







О том, что горячей воды в домах Краснообска не будет предположительно до конца лета, жители узнали из объявлений на подъездах — в сообществе «Краснообск-ВАСХНИЛ» соцсети «ВКонтакте» жильцы сравнивают тексты листовок, которые увидели на своих домах.





В них сказано, что котельная ФГУП «Энергетик» остановила работу из-за долгов по газу ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». В связи с этим горячей воды может не быть до начала отопительного сезона.





Объявление на доме № 112





«Котельную остановили ещё вчера, — подтвердил корреспонденту НГС председатель ТСН дома по адресу Краснообск, 109 Александр Загорский. — Отключили котельную за долги по газу. Сегодня было совещание. У них 165 миллионов долгов. Примерно 65 миллионов — долги населения, остальные 100 — выпадающие доходы».







По его словам, в управления многоквартирных домов пришло письмо из администрации Краснообска, в котором проговариваются официальные сроки отключения воды — с 6 по 21 июня. Но, как сообщил Загорский, пока вопрос с долгами не решён, и когда он решится — неизвестно, поэтому на совещании представителям управляющих компаний сообщили, что, скорее всего, воды не будет до конца лета.





Объявление на доме № 104





Корреспондент НГС попросила ФГУП «Энергетик» дать комментарий по работе котельной, однако в организации только подтвердили наличие долгов и озвучили официальные сроки отключения горячей воды — с 6 по 21 июня.





В Новосибирске СГК запустила первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Новосибирске — НГС подготовил карту предстоящих отключений горячей воды в июне.