Тазик навсегда: жильцам многоэтажек под Новосибирском сообщили об отключении горячей воды до осени

В Краснообске не будет горячей воды всё лето 
В Краснообске не будет горячей воды всё лето 

Жители посёлка Краснообск под Новосибирском остались без горячей воды до конца лета — котельная не будет работать из-за миллионных долгов.


О том, что горячей воды в домах Краснообска не будет предположительно до конца лета, жители узнали из объявлений на подъездах — в сообществе «Краснообск-ВАСХНИЛ» соцсети «ВКонтакте» жильцы сравнивают тексты листовок, которые увидели на своих домах. 


В них сказано, что котельная ФГУП «Энергетик» остановила работу из-за долгов по газу ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск». В связи с этим горячей воды может не быть до начала отопительного сезона.


Объявление на доме № 112
Объявление на доме № 112


«Котельную остановили ещё вчера, — подтвердил корреспонденту НГС председатель ТСН дома по адресу Краснообск, 109 Александр Загорский. — Отключили котельную за долги по газу. Сегодня было совещание. У них 165 миллионов долгов. Примерно 65 миллионов — долги населения, остальные 100 — выпадающие доходы».


По его словам, в управления многоквартирных домов пришло письмо из администрации Краснообска, в котором проговариваются официальные сроки отключения воды — с 6 по 21 июня. Но, как сообщил Загорский, пока вопрос с долгами не решён, и когда он решится — неизвестно, поэтому на совещании представителям управляющих компаний сообщили, что, скорее всего, воды не будет до конца лета.


Объявление на доме № 104
Объявление на доме № 104


Корреспондент НГС попросила ФГУП «Энергетик» дать комментарий по работе котельной, однако в организации только подтвердили наличие долгов и озвучили официальные сроки отключения горячей воды — с 6 по 21 июня.


В Новосибирске СГК запустила первый этап гидравлических испытаний теплосетей в Новосибирске — НГС подготовил карту предстоящих отключений горячей воды в июне.

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