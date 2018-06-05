Вводят третью смену: жители «Стрижей» пожаловались Путину на переполненную школу

Школа № 51 стоит на улице Охотской — вдали от жилых домов

Жители новосибирского микрорайона «Стрижи» записали видеообращение для прямой линии с Владимиром Путиным — они пожаловались на переполненную школу.







Как рассказала корреспонденту НГС один из инициаторов создания ролика Екатерина Шалимова, речь идёт о школе № 51 , в которой учится почти 1300 детей, тогда как рассчитана она лишь на 590, из-за чего в новом учебном году решили ввести третью смену.





«Ситуация складывается таким образом, что школа не вывозит наплыва. Всё, что можно, дирекция школы уже предприняла. Дети учатся в две смены, хотя президент наш издал указ, что всех по возможности надо переводить в первую смену, а у нас уже о третьей идёт речь. Это же касается не только того, что детям не остаётся времени на кружки, ни на что остальное. В столовой они поесть не успевают — там поток такой, что быстрее-быстрее, гонят-гонят. <...> Мало того, что она и так морально устарела, можно сказать, внешний вид обшарпанный, она и внутри оснащена не очень-то. Все холлы заставлены раздевалкой для началки, потому что негде просто раздеваться. Нет возможности детям на продлёнку оставаться», — пояснила Екатерина Шалимова.





По её словам, родители не раз обращались в мэрию Новосибирска и областное правительство — три года назад им обещали современную пристройку к школе, но до стройки дело так и не дошло. При этом ГК «Стрижи» сделала за свой счёт её проект и выразила готовность начать её строительство, но проект, как пояснила Шалимова, чиновники так и не одобрили.





Обращение жителей «Стрижей» появилось на YouTube 4 июня





Депутат Олег Шестаков, представляющий территорию в новосибирском горсовете, пояснил корреспонденту НГС, что проблема в школе сложилась после того, как микрорайон вошёл в состав города. «Везде говорили, что пристройка будет в этом году. Надо собираться с директором школы и идти к губернатору, добиваться пристройки, потому что третья смена — это никуда не годится. Зачем мы присоединяли областную территорию к городу — мы и так не справляемся ни с поликлиникой, ни со школой. Правильно сделали жители, что записали обращение», — рассказал он.





НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии и ГК «Стрижи» с просьбой прокомментировать ситуацию.





Прямая линия с президентом пройдёт в этот четверг, 7 июня. Её будут транслировать федеральные телеканалы, среди которых Первый канал, «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанции. На сайте прямой линии сообщается о том, что все вопросы будут обработаны, а самые интересные и актуальные заданы Владимиру Путину в прямом эфире. ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова сообщал, что поступившие обращения направят в профильные министерства и главам регионов.



