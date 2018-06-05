ГИБДД занялась расследованием дела о парковке машин с дипломатическими номерами на Красном проспекте

Машины с дипломатическими номерами парковались напротив консульства Германии на выделенной полосе для общественного транспорта под знаком «Остановка запрещена»
Машины с дипломатическими номерами парковались напротив консульства Германии на выделенной полосе для общественного транспорта под знаком «Остановка запрещена»

Незаконной парковкой машин с дипломатическими номерами у здания генконсульства Германии на Красном проспекте, 28 занялись в ГИБДД — о начале расследования сообщил в ответе на запрос НГС начальник автоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах. 


«Сотрудниками полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску в отношении водителей автомобилей, нарушивших правила дорожного движения в районе дома 28 по улице Красный проспект, вынесены определения о возбуждении административного расследования. В настоящее время решение ещё не принято», — говорится в ответе из ведомства за подписью Штельмаха.


О нарушении ПДД автомобилями с дипломатическими номерами у генконсульства Германии 21 мая рассказали блогеры Денис Новичков и Антон Соколов на YouTube-канале «Новосибирский». Они обратили внимание, что автомобиль припарковался на полосе для движения общественного транспорта. 



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