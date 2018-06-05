Из App Store и Play Market пропало мобильное приложение Новосибирского зоопарка

Последний раз приложение зоопарка обновлялось осенью 2017 года

Компания «Дата Ист» исключила мобильное приложение для Новосибирского зоопарка «Зоопарк Нск» из App Store и Play Market.







Приложение удалили накануне вечером. В компании сообщили, что последний раз приложение обновлялось осенью 2017 года, сейчас скаченные приложения открываются, но информация в них уже неактуальная.





«Мы полностью этот проект вели бесплатно — мы свою технологию реализовывали в этом проекте и делали его абсолютно на безвозмездных началах. Мы предложили эту идею Новосибирскому зоопарку и выпускали с 4 июня 2014 года это приложение, поддерживали его, модернизировали, улучшали интерфейс, функционал добавляли на протяжении этих лет. Но в конце прошлого года сделали последнее обновление и поняли, что дальше уже нужна какая-то поддержка», — рассказали корреспонденту НГС в компании.





Над проектом работало несколько специалистов компании — он был достаточно трудоёмким. В приложение вносили данные о новых животных, о перемещениях вольеров и другое.





«Приложение позволяло ориентироваться на обширной территории зоопарка (65 га), определять местоположение, находить на карте любое животное и узнавать его кличку, получать информацию о стоимости билетов, аттракционов и различных услуг. Сотрудниками "Дата Ист" была выполнена колоссальная работа по подготовке карточек с описанием животных, численность которых достигает около 11 000 особей 770 видов. Для удобства пользователей они подготовили календарь мероприятий, чтобы планировать поход в зоопарк с учётом праздничных дат и акций», — подчеркнули в компании.





Кроме версии на русском языке у «Зоопарк Нск» была также англоязычная версия.





Но сейчас, когда в компании поняли, что проекту нужны денежные вложения, эта инициатива не получила поддержки ни со стороны руководства Новосибирского зоопарка, ни со стороны спонсоров.





«Приложение представляет ценность для пользователя, если содержит актуальные данные. Работа по обновлению данных Новосибирского зоопарка может осуществляться только сотрудниками самого зоопарка, но руководство зоопарка не находит возможности выделить на неё финансовые средства», — заключили в «Дата Ист».





В Новосибирском зоопарке комментировать ситуацию отказались.