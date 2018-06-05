Чёрный плащ на Бугринском мосту: новосибирец создал ностальгический ролик по мотивам игр Dendy

Анимацией Дмитрий Морозов увлёкся недавно — свою экспериментальную работу он решил показать горожанам
Анимацией Дмитрий Морозов увлёкся недавно — свою экспериментальную работу он решил показать горожанам

Новосибирский дизайнер Дмитрий Морозов создал ностальгический ролик про город по мотивам игр для приставки Dendy — его действие разворачивается на фоне Бугринского моста, зданий Академпарка и главного железнодорожного вокзала.


Ролик стилизован под 8-битную игру: на фоне городских пейзажей появляются анимированные персонажи из «Братьев Марио», «Чёрного плаща», «Охоты на уток» и других игр Dendy.


«Я очень люблю игры. В детстве обожал и "Денди", и "Сегу". Когда уже повзрослел, тем не менее играть не перестал, для меня это тема очень интересная. Всегда мечтал работать в гейм-дизайне, чтобы также создавать персонажей, чтобы также <…> рассказывать какие-то истории, чтобы мои персонажи, мои работы были анимированы, чтобы в них играли и людям нравилось. Причём что касается именно 8-битной [игры], <…> это довольно интересно в плане ностальгии. То есть я сейчас в таком возрасте нахожусь — мне 30 лет, воспитывался я <…> именно на этих играх, и в основном, я так думаю, интересен этот ролик как раз людям моего возраста», — рассказал корреспонденту НГС создатель ролика Дмитрий Морозов.


Ролик «Novosibirsk — Super Mega Game» появился на YouTube в понедельник, 4 июня, и на момент публикации новости набрал 4,7 тысячи просмотров.


Дмитрий Морозов уточнил, что его основная работа не связана с созданием анимации: он графический дизайнер-фрилансер, на досуге увлекается рисованием. «Я цифровой художник, создаю героев, делаю какие-то скетчи», — пояснил автор ролика.


По словам дизайнера, анимацией он увлёкся недавно, поскольку любит мультфильмы и мечтает в будущем создать свой собственный мультсериал.


«Вот этот ролик, который я создал, <…> я выложил на YouTube, по сути, для того чтобы проверить, понравится людям или нет. В итоге зашло, <…> и я уже сейчас начал рисовать новых персонажей, чтобы сделать мультсериал. Постараюсь хотя бы пилотную серию выпустить в таком же стиле 8-битном, <…> может, в 16-битном, с героем которой непосредственно будут происходить какие-то интересные, может, комедийные истории <…> именно в Новосибирске, чтобы перекликались какие-то личности, какие-то здания, чтобы было интересно в основном жителям города», — поделился планами Дмитрий Морозов.



Ранее горожане нарисовали мультфильм о жизни медведя, который влюбился в медведицу-велосипедистку и тоже начал ездить по зимнему Новосибирску на велосипеде.

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