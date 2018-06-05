Сюрприз в почтовом ящике: новосибирцам придут квитанции за коммуналку нового образца

Квитанции старого образца приносить больше не будут 
Квитанции старого образца приносить больше не будут 

В июне новосибирцы получат обновлённую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги — в ней появились новые разделы.


Как пояснили в пресс-службе Госжилинспекции Новосибирской области, новая форма платёжек начала действовать с июня. В ней появилось больше информации, чем было раньше.


«Согласно утверждённой форме, в платёжный документ включено шесть разделов: сведения о плательщике и исполнителе услуг; сведения о показаниях индивидуальных приборов учёта; расчёт размера платы за содержание жилого помещения, коммунальные услуги и взноса на капитальный ремонт; расчёт суммы к оплате с учётом рассрочки платежа; сведения о перерасчётах; справочная информация», — объяснили в ГЖИ и добавили, что прошлую форму признали утратившей силу.


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Также на платёжках запретили печатать коммерческую рекламу — это нововведение вступило в силу вместе с другими в начале июня

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