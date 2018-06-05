Пожар на Лесоперевалке: искра от болгарки попала в мазут

Пожар потушили за полчаса
Пожар потушили за полчаса

В Новосибирске потушили пожар на предприятии в Ленинском районе — огонь повредил 300 квадратных метров в помещении бетонного растворного узла.


Пожар случился в микрорайоне «Лесоперевалка»: дым от пожара был виден из разных частей города, очевидцы заметили столб дыма над городом около 13:00.


«По предварительной информации, причиной стало нарушение технологического процесса. Один из работников предприятия производил резательные работы при помощи болгарки, искры попали в ёмкость с остатками мазута, в результате чего произошло возгорание. До прибытия пожарной охраны произошли взрывы нескольких газовых баллонов. 


Взрывы оставшихся баллонов не были допущены — 4 баллона были охлаждены пожарными», 


— рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


В пресс-службе уточнили, что пожарные прибыли на место происшествия в 12:57 и ликвидировали возгорание уже в 13:26.

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