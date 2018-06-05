В Новосибирске расцвели ароматные кустарники
На улицах Новосибирска начала зацветать сирень — из-за холодной весны это произошло позже обычного.
Распустившиеся цветы сирени читательница НГС заметила сегодня, 5 июня, на улице Мира в Кировском районе Новосибирска.
Как пояснил директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, в этом году сирень обыкновенная, также как и черёмуха, начала цвести с опозданием. Обычно цветы сирени распускаются в Новосибирской области примерно с 25 мая.
«А в этом году она только-только зацветает, это, представьте, на 10 дней смещение — практически на две недели. <…> Это нормальное явление по нынешней весне, а вообще это, конечно, бывает очень-очень редко — такое отклонение, запоздание», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Поляков.
По его словам, позже должна расцвести и белая сирень: обычно в предыдущие годы низкорослые кусты белой сирени зацветали к 5 июня, а высокорослые — к 15 июня.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Наумцевой