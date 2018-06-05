Поймали с поличным: водитель Land Cruiser устроил свалку возле ДЭУ и был схвачен

На ОбьГЭСе с поличным задержали местного жителя, который на Toyota Land Cruiser привёз мусор к участку ДЭУ

В Советском районе Новосибирска задержали водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который сваливал мусор прямо возле здания участка ДЭУ на улице Слюдянка, 110. Видео задержания, которое появилось на YouTube, корреспонденту НГС прокомментировал руководитель ДЭУ Советского района Александр Ильиных.







«И строительный, и бытовой мусор, и всякий разный. Всё было в мешках. <…> У нас там второй участок [ДЭУ], дорога на снегоотвал и типа пустыря небольшого. Вот они (местные жители. — И.К.) там устроили свалку. Ещё с прошлого года всё началось. Приезжают вечерами, ночью, в выходные и вываливают мусор. Приходится убирать за ними, так как никого не найти. Это вот [происшествие] случилось в воскресенье вечером», — пояснил корреспонденту НГС руководитель ДЭУ Советского района Александр Ильиных.







Как рассказал Ильиных, в воскресенье в ДЭУ дежурил начальник участка № 2 Алексей Харченко — он и поймал нарушителя. Водитель Toyota Land Cruiser с автомобильным номером, закрытым листом бумаги, вывозил мусор на прицепе, причём приехал уже второй раз. Пойманный с поличным местный житель попытался обмануть Харченко, сказав, что сваливать здесь ему разрешили в ДЭУ. В результате нарушитель попросил не вызывать полицию и вывез весь мусор с площадки.





В группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» соцсети «ВКонтакте» местные жители написали, что замеченный на видео мужчина недавно купил дом на улице Январской и начал его перестраивать.





Въезд на площадку возле ДЭУ со стороны Советского шоссе перекрыли рвом





Руководитель ДЭУ Советского района Александр Ильиных добавил корреспонденту НГС, что сейчас подъехать к этой площадке со стороны Советского шоссе невозможно из-за вырытого рва.











Пока одни новосибирцы создают свалки прямо на улицах, другие такие свалки регулярно убирают. 1 июня Новосибирский планетарий провёл ежегодную акцию «Чистый берег реки Иня», в результате которой с берега реки вывезли несколько мешков мусора.