Перевозчики подняли тарифы на междугородные автобусы из-за дорогого бензина

С 1 июня повысились цены на несколько междугородных рейсов
С 1 июня повысились цены на несколько междугородных рейсов

Междугородные перевозчики начали повышать цены на билеты из-за дорогого бензина — пока подорожали рейсы в сторону Чистоозёрного района, летом ожидается рост цен на остальные направления.


«В среднем цены выросли с 1 июня где-то на 5–10%. Пока только в одном направлении — в сторону Чистоозёрного, по всей ветке. Это Кочки, Красноозёрка, Баган, Купино, Карасук, Чистоозёрное, — рассказал директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — В других направлениях пока непонятно. Просто ждут хотя бы стабилизации цен, потому что непонятно, насколько поднимать».


Он уточнил, что муниципальные междугородные перевозчики пока не поднимают цены на билеты потому, что не понимают, до какого уровня могут вырасти цены на бензин, а менять тариф им можно только раз в год.


«Поднялась цена не только на топливо, но и на масла, смазки. Поднялись цены на услуги, запчасти выросли в цене из-за доставки и так далее», — объяснил Ермаков.


На прошлой неделе недовольные перевозчики вышли на пикет против роста цен на топливо. Из-за скачка цен на бензин городской бюджет просядет на 100 миллионов рублей. Официальная статистика Банка России тоже заметила рост цен из-за дорогого топлива — это повлияло на стоимость одежды и даже игрушек.

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