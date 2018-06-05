Искупались вперёд всех: водолазы поползли по дну Оби на городском пляже

Водолазы приехали на пляж «Наутилус», чтобы основательно проверить дно реки

Сегодня, 5 июня, водолазы из Муниципальной аварийно-спасательной службы приехали на новосибирский пляж «Наутилус», чтобы обследовать дно Оби и убедиться в его готовности к купальному сезону.







«Как выполняется очистка дна? Одевается водолаз и заходит в воду — ложится прям на грунт на живот, скажем так, и начинает ползать, <…> потому что видимости в воде практически нет, она нулевая. Поэтому ложится на дно и начинает искать наличие опасных факторов, которые угрожают здоровью и жизни людей», — рассказал начальник аварийно-спасательного отряда «Южный» Муниципальной аварийно-спасательной службы Владислав Сороченко.





По его словам, при обследовании дна водолаз может пробыть под водой до 1 часа 40 минут. Время подводной работы зависит от нескольких факторов: от глубины, температуры воды и натренированности самого водолаза. Когда спасатели обследуют непригодные для купания места, то чаще всего находят под водой разбитые бутылки, диски от колёс и ржавое железо. На оборудованных пляжах дно, как правило, чистое, поскольку его регулярно очищают, но всё равно и в этих местах водолазы натыкаются, например, на пробки.





С собой спасатели привезли специальное водолазное снаряжение





Чтобы найти опасный мусор, спасателям приходится ползать по дну на животе





В свою очередь спасатель Муниципальной аварийно-спасательной службы Тимур Сыдыков сообщил, что температура Оби сегодня приемлемая, а видимость под водой — около 30 см: на расстоянии вытянутой руки уже ничего не видно.







Воду с пляжа уже проверили на качество





По словам директора пляжа «Наутилус» Сергея Доболева, воду из Оби уже проверили на качество — она соответствует нормам.





«Почищен песок, выставлены урны, расставлены аншлаги, что купание на данный момент запрещено», — рассказал Сергей Доболев.







Он пояснил, что пляж будет готов к официальному открытию, когда его проверят все соответствующие службы и начнёт работать спасательный пост. Спасатели будут дежурить на пляже с 10:00 до 21:00. Об окончании их рабочего дня горожане смогут узнать по чёрному шару над пляжем: когда он поднят, это означает, что купаться запрещено. Когда разрешено — над «Наутилусом» поднимается жёлтый флаг.









Вода в Оби сегодня прохладная, а видимость не превышает 30 сантиметров





Под водой спасатель может провести до 1 часа 40 минут





Ранее власти Новосибирска назвали пляжи, на которых разрешат купаться этим летом. Кроме «Наутилуса» в список вошли ещё четыре места.

