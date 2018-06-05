Над Новосибирском поднялся чёрный столб дыма

Фото пожара, сделанное с Димитровского моста
Фото пожара, сделанное с Димитровского моста

Днём 5 июня над Новосибирском поднялся дым — очевидцы заметили его над железнодорожным вокзалом.


Дым увидели в городе около часа дня.


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО рассказали, что пожар случился на левом берегу в Ленинском районе около Лесоперевалки. Горит производственное здание на улице Дальней.


«Здание металлоконструктивное, здание растворного узла. Внутри здания происходят хлопки», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.



Фото Алексея Кошлякова
Фото Алексея Кошлякова


Фото Алексея Кошлякова
Фото Алексея Кошлякова


Фото снято с улицы Владимировский спуск
Фото снято с улицы Владимировский спуск


Вид на пожар со стороны Фрунзе
Вид на пожар со стороны Фрунзе


Очевидцы заметили дым над вокзалом около часа дня
Очевидцы заметили дым над вокзалом около часа дня


Так пожар выглядит с улицы Ленина. Фото Юлии Шипициной
Так пожар выглядит с улицы Ленина. Фото Юлии Шипициной


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