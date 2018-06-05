«Субару» вылетел на тротуар и снёс дорожный знак на проспекте Дзержинского

Авария случилась в Дзержинском районе

Утром 5 июня на проспекте Дзержинского автомобиль «Субару Форестер» снёс знак «Мойка автомобилей».





«Мужчина не справился с управлением и врезался в столб», — рассказал корреспонденту НГС очевидец в переписке в соцсети «ВКонтакте».





Авария случилась около 10:00 недалеко от остановки «Радиоколледж».





В конце апреля ДТП, во время которого автомобиль снёс дорожный знак, случилось на перекрёстке улиц Гоголя и Семьи Шамшиных. Тогда внедорожник вылетел на островок безопасности.