Во всём виноват бензин: в новосибирских магазинах подорожали одежда и игрушки

За последние месяцы больше всего подорожала одежда, а также фрукты и икра 
За последние месяцы больше всего подорожала одежда, а также фрукты и икра 

В Новосибирской области выросли цены на непродовольственные товары — при этом некоторые продукты подешевели.


Как сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, в последние два месяца в быстрых темпах растут цены на непродовольственные товары, в апреле — сразу на 2,75%. 


«Непродовольственные товары выросли в цене в основном за счёт моторного топлива. 


В Сибири бензин за год подорожал на 7,3%, дизельное топливо — на 14,3%», — привели в пресс-службе слова начальника Сибирского ГУ Банка России Николая Морева.


Корреспонденту НГС в Сибирском ГУ Банка России уточнили, что речь идёт о таких товарах, как одежда и обувь, табак, мебель, посуда, канцелярские товары, печатные издания и игрушки. 


Подорожали в Сибири также фрукты, овощи «борщевого набора», икра, красная рыба, а также цены на услуги. Больше всего — зарубежный туризм — за год на 9,5% из-за динамики курса валют. На 3–3,5% выросли услуги по ремонту жилья, проведению праздников, парикмахерские услуги. При этом специалисты ЦБ заметили, что рост тарифов ЖКХ замедлился, а плата за потребительские кредиты уменьшилась из-за снижения процентных ставок. 


Некоторые продукты в Новосибирской области, наоборот, немного подешевели — в среднем на 0,6%, при этом в большинстве регионов Сибири они дорожают. «Инфляция во всех регионах Сибири не превышает цели в 4% с августа 2017 года. В семи регионах потребительские цены растут медленнее, чем в среднем по России. Самая низкая инфляция по округу — 0,62% — в Новосибирской области. Максимальный рост цен зафиксирован в Республике Тыва — 2,83%», — добавили в пресс-службе. 


Среди товаров, которые подешевели, оказались мясо и птица, некоторые овощи, сахар, подсолнечное масло, крупы и бобовые. 


По словам специалистов, цены на продукты растут медленно или снижаются в основном за счёт новых сельхозпроизводителей, а также благодаря развитию тепличных хозяйств, выросшей конкуренции между торговыми сетями и низкой продовольственной инфляции.


В понедельник областные власти представили доклад о социально-экономическом развитии региона до 2021 года — власти подсчитали, когда у новосибирцев повысятся зарплаты и замедлится рост цен

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