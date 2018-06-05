Четыре машины попали в аварию на трассе под Новосибирском: один человек пострадал

Авария произошла в 10 часов утра

Утром 5 июня под Новосибирском столкнулись четыре автомобиля, в ДТП пострадал один человек.







Авария произошла на трассе между Бердском и Искитимом.





«Это примерно до поворота первого на Искитим 8 километров. Если едешь в Искитим, по правой стороне самогруз на расстоянии примерно 25 метров от дороги лежит в кювете, разбитая передняя часть. Также по правой стороне на обочине иномарка светлая, но там не идентифицируется, что это иномарка, потому что там груда металлолома. Метров через 30 посередине синяя иномарка с разбитой передней частью, и по левой стороне ещё через метров 20–25 в кювете на боку лежит "Газель", светлая — фургон», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий ДТП.





Государственный инспектор отделения пропаганды Управления ГИБДД по Новосибирской области Константин Шкабарня подтвердил, что на трассе столкнулись 4 автомобиля.







«В 10:00 это было, 47-й километр, Искитимский район. Один человек обратился за медицинской помощью», — уточнил Константин Шкабарня.







Сейчас на месте ещё работает экипаж ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.







В ДТП пострадал один человек









Среди последних аварий на трассе НГС рассказывал про ДТП, которое было утром 1 июня в Мошковском районе — там столкнулись два встречных грузовика.