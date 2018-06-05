Власти предложили продлить два маршрута до нового жилмассива в Ленинском районе

С двух маршрутов хотят убрать остановку «Микрорайон "Чистая Слобода"» на улице Холмистая

Власти Новосибирска объявили опрос, чтобы узнать, как жители относятся к идее продления двух маршрутов, которые сейчас ходят в микрорайон «Чистая слобода».







Предполагается, что маршрутку № 12 (Вокзал Новосибирск-Главный – «Чистая слобода») и № 18 (ПАТП-9 – «Чистая слобода») пустят до ЖК «Радуга Сибири».





Предлагается продлить схему от остановочного пункта «Западный ж/м» по улицам Забалуева, Порт-Артурская, безымянному проезду по продолжению улицы Невельского, с исключением из пути следования остановочного пункта «Микрорайон "Чистая Слобода"» (ул. Холмистая) в обоих направлениях, отмечается в сообщении на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.





Зелёным отмечена предлагаемая схема, красным — участок, который хотят исключить из маршрута







