Власти предложили продлить два маршрута до нового жилмассива в Ленинском районе

С двух маршрутов хотят убрать остановку «Микрорайон "Чистая Слобода"» на улице Холмистая
С двух маршрутов хотят убрать остановку «Микрорайон "Чистая Слобода"» на улице Холмистая

Власти Новосибирска объявили опрос, чтобы узнать, как жители относятся к идее продления двух маршрутов, которые сейчас ходят в микрорайон «Чистая слобода».


Предполагается, что маршрутку № 12 (Вокзал Новосибирск-Главный – «Чистая слобода») и № 18 (ПАТП-9 – «Чистая слобода») пустят до ЖК «Радуга Сибири».


Предлагается продлить схему от остановочного пункта «Западный ж/м» по улицам Забалуева, Порт-Артурская, безымянному проезду по продолжению улицы Невельского, с исключением из пути следования остановочного пункта «Микрорайон "Чистая Слобода"» (ул. Холмистая) в обоих направлениях, отмечается в сообщении на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.


Зелёным отмечена предлагаемая схема, красным — участок, который хотят исключить из маршрута
Зелёным отмечена предлагаемая схема, красным — участок, который хотят исключить из маршрута



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