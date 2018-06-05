Власти предложили продлить два маршрута до нового жилмассива в Ленинском районе
Власти Новосибирска объявили опрос, чтобы узнать, как жители относятся к идее продления двух маршрутов, которые сейчас ходят в микрорайон «Чистая слобода».
Предполагается, что маршрутку
Предлагается продлить схему от остановочного пункта «Западный ж/м» по улицам Забалуева, Порт-Артурская, безымянному проезду по продолжению улицы Невельского, с исключением из пути следования остановочного пункта «Микрорайон "Чистая Слобода"» (ул. Холмистая) в обоих направлениях, отмечается в сообщении на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой
Фрагмент справочника 2ГИС