Новосибирцы подкрались к кузнечику и сняли его крупным планом

Премьера состоялась в День охраны окружающей среды
Премьера состоялась в День охраны окружающей среды

Вечером 5 июня в кинозале «Синема» прошла премьера двух документальных фильмов, посвящённых теме экологии, — обе ленты сняты новосибирской киностудией «Азия-Фильм». 


В первом фильме «В траве сидел кузнечик» режиссёр Александр Косенков рассказывает о работе Лаборатории экологического воспитания при Институте цитологии и генетики СО РАН (бывшая Станция юных натуралистов). 


Как объяснил оператор фильма Станислав Шуберт, авторам удалось показать необычный микромир насекомых.


«Юннаты действительно ловят бабочек, кузнечиков, жучков и изучают их. Мне как оператору самое сложное было — снять одного из героев, собственно кузнечика в поле. 


Когда мы с Александром Федоровичем пришли на поле, мы вообще не знали, где искать этого кузнечика: его только по звуку и слышно, то там, то здесь. Помогли юннаты, показали, где он сидит. 


Удалось подкрасться медленно, снять его крупным планом, практически во весь экран уместился», — описал съёмочный процесс Станислав Шуберт.


Вместе с учёными дети занимаются изучением насекомых


Во второй ленте «Река моего детства» авторы рассказали о проблемах реки Издревой и её защитнице Юлии Колеватовой, которая много лет вместе с волонтёрами и учёными занимается сохранением реки и животных.


«Разные специалисты — ихтиологи, орнитологи, гидробиологи и биологи — изучали реку. На данный момент выяснили, что из семи видов рыб, которые обитают в реке Издревая, три вида занесены в Красную книгу (Новосибирской области. — Прим. ред.) — сибирский хариус, сибирский голец-усач и сибирский подкаменщик. 


Это не просто одна замеченная рыбка, река населена и богата этими видами — это мнение профессионалов, а не опрос рыбаков», 


— рассказала координатор инициативной группы «Поможем реке Издревой» Юлия Колеватова.


В реке Издревой обитают редкие виды рыб, которые занесены в Красную книгу 


«В 2013 году я сделал фильм "Белая тайга Издревой", посвященный этой природе и ее охране. Тогда же родилась идея создания фильма о главной защитнице реки Издревой — Юлии Колеватовой. В 2016 году от киностудии "Азия-Фильм" в Госкино была подана заявка на 26–минутный фильм, но тогда в финансировании было отказано. К тому времени часть материала была уже снята, 


и тогда же началась история с "мусорной концессией", когда Юлия боролась против строительства мусорного полигона "Раздольное". Несмотря на отсутствие денег, я продолжил снимать, надеясь все же на создание фильма в будущем. 


В итоге из "милого фильма о любимой речке" получилась весьма драматичная документальная история», — добавил режиссёр и оператор фильма Станислав Шуберт. В 2017 году Госкино всё же профинансировало фильм новосибирцев.


Накануне премьеры авторы выложили в сеть трейлеры к фильмам. Сейчас обе ленты будут участвовать в различных фестивалях — посмотреть их можно будет только на специальных показах, а осенью авторы выложат их на Youtube.


В мае новосибирец Анатолий Антонов смонтировал к 9 Мая видеоролик с хроникой шествий «Бессмертного полка» — в фильм он также включил архивные кинокадры с первого официального празднования Дня Победы в городе.

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