У троллейбуса с пассажирами на площади Маркса отвалилось колесо

Колесо отвалилось во время движения
Колесо отвалилось во время движения

Утром 5 июня в Новосибирске на площади Карла Маркса троллейбус № 8 остался без колеса.


Когда троллейбус был на ходу и вёз пассажиров, у него отлетело правое переднее колесо.


«Я мимо шёл — он параллельно ехал. Слышу звук. Поворачиваюсь, он наклонился на правый бок», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.


Людей из салона высадили после происшествия.


Авария произошла около 9:45.


Обычно проблемы с троллейбусами на площади Маркса возникают из-за обрыва проводов — так, например, было в конце марта.

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