У троллейбуса с пассажирами на площади Маркса отвалилось колесо

Колесо отвалилось во время движения

Утром 5 июня в Новосибирске на площади Карла Маркса троллейбус № 8 остался без колеса.







Когда троллейбус был на ходу и вёз пассажиров, у него отлетело правое переднее колесо.





«Я мимо шёл — он параллельно ехал. Слышу звук. Поворачиваюсь, он наклонился на правый бок», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.





Людей из салона высадили после происшествия.





Авария произошла около 9:45.





Обычно проблемы с троллейбусами на площади Маркса возникают из-за обрыва проводов — так, например, было в конце марта.