У троллейбуса с пассажирами на площади Маркса отвалилось колесо
Утром 5 июня в Новосибирске на площади Карла Маркса троллейбус
Когда троллейбус был на ходу и вёз пассажиров, у него отлетело правое переднее колесо.
«Я мимо шёл — он параллельно ехал. Слышу звук. Поворачиваюсь, он наклонился на правый бок», — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
Людей из салона высадили после происшествия.
Авария произошла около 9:45.
Обычно проблемы с троллейбусами на площади Маркса возникают из-за обрыва проводов — так, например, было в конце марта.
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Елена Громкова
Фото очевидца