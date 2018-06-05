Путин перевёл новосибирского следователя на престижную должность в другой регион

Андрей Щукин займёт должность руководителя Следственного управления СКР по Томской области

Президент России Владимир Путин назначил на новую должность следователя Андрея Щукина, который ранее работал первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области.







Теперь Андрей Щукин возглавит следственное управление в Томской области.





«Назначить на 5-летний срок полковника юстиции Щукина Андрея Викторовича руководителем следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Томской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в президентском указе от 4 июня.







Как сообщается на сайте СУ СКР по Новосибирской области, должность первого заместителя главы управления Андрей Щукин занимал с 7 декабря 2012 года. За прошлый год он заработал 2,6 миллиона рублей. У Щукина есть две квартиры в долевой собственности, а также гаражный бокс и Honda CR-V.