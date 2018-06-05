Путин перевёл новосибирского следователя на престижную должность в другой регион

Андрей Щукин займёт должность руководителя Следственного управления СКР по Томской области
Андрей Щукин займёт должность руководителя Следственного управления СКР по Томской области

Президент России Владимир Путин назначил на новую должность следователя Андрея Щукина, который ранее работал первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области.


Теперь Андрей Щукин возглавит следственное управление в Томской области.


«Назначить на 5-летний срок полковника юстиции Щукина Андрея Викторовича руководителем следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Томской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в президентском указе от 4 июня.


Как сообщается на сайте СУ СКР по Новосибирской области, должность первого заместителя главы управления Андрей Щукин занимал с 7 декабря 2012 года. За прошлый год он заработал 2,6 миллиона рублей. У Щукина есть две квартиры в долевой собственности, а также гаражный бокс и Honda CR-V.

Прочтений: 16993
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено