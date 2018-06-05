Пропавшая в Новосибирске черноглазая школьница вернулась домой
Новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 16-летней Омины Аслоновой, которая пропала на прошлой неделе.
«Мама [девушки] позвонила сегодня, сказала, что, благодаря нашим ориентировкам, она сама себя увидела и домой приехала», — сообщила корреспонденту НГС инфорг поискового отряда «Маяк» Юлия Никандрова.
Ранее в «Маяке» рассказывали, что Омина Аслонова пропала 31 мая: утром она ушла из дома на улице Зорге, а в 22:00 последний раз вышла на связь. Дома девушка тогда так и не появилась, а её телефон стал недоступен.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова