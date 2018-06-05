Неопытный водитель «Тойоты» врезался в столб на Первомайке и попал в больницу с переломом ноги

ДТП случилось вечером возле моста через железнодорожные пути

Вечером 4 июня Toyota Prius въехала в столб в Первомайском районе Новосибирска — водитель и пассажир оказались в больнице с переломами.







Авария произошла в 22:05 напротив дома № 7 на улице Лаврова — недалеко от остановки «Пешеходный мост», рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







По его данным, 23-летний водитель «Тойоты Приус» выезжал с улицы Подбельского в сторону Баганской и протаранил бетонный столб. В ДТП пострадали и сам водитель, и его 19-летний пассажир. Пассажир попал в больницу с переломами правой руки, закрытым осколочным переломом плеча, ссадинами и ранами на лице. Водителя госпитализировали с переломом ноги и многочисленными ссадинами на лице.







«Водительский стаж у него с 2018 года», — уточнил Владислав Савченков.







Неделю назад Peugeot 206 влетел в столб после столкновения с «Тойотой Короллой» на перекрёстке улицы Северной и Красного проспекта. Водитель Peugeot получил травму — его осматривали врачи.

