ДТП на площади Труда и открытый колодец: новосибирские водители встали в пробки в утренний час пик

В утренний час пик 5 июня пробки на дорогах Новосибирска достигли 4 баллов, самые крупные заторы растянулись по Калининскому и Кировскому районам.


На правом берегу в восьмом часу утра самая внушительная пробка образовалась на улице Богдана Хмельницкого — её длина достигла 3,5 километров. Затор протянулся от Тайгинской в сторону улицы Новая Заря. Чтобы проехать проблемный участок, водители вынуждены были снижать скорость до 7 километров в час. Также традиционно затруднён проезд по Большевистской в сторону центра города.


Пробка на Богдана Хмельницкого стала собираться ещё в начале восьмого
Пробка на Богдана Хмельницкого стала собираться ещё в начале восьмого


На левом берегу самая длинная пробка собралась на Советском шоссе — она протянулась к улице Мира от стелы на въезде в Кировский район. Скорость потока в этом месте также упала до 7 километров в час. Сложно подъехать к площади Труда по улицам Широкой и Станиславского — на кольце случилась авария. Кроме того, пользователи сервиса Яндекс.Пробки предупреждают об открытом колодце ливнёвки на Северном проезде — недалеко от перекрёстка с Сибиряков-Гвардейцев.




В целом в восьмом часу утра уровень пробок в Новосибирске был незначительным: он варьировался в диапазоне от 2 до 4 баллов.


Вчера утром длинный затор образовался на Октябрьском мосту в сторону правого берега: в это время там шли коммунальные работы — дорожники мыли перила.

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