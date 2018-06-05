Греческая авиакомпания возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Салоники

Самолёты будут летать в Грецию каждую неделю
Самолёты будут летать в Грецию каждую неделю

С 4 июня греческая авиакомпания Ellinair возобновила сезонные прямые регулярные рейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво в город Салоники.


«Полёты в Салоники будут выполняться по туристической программе туроператора Mouzenidis travel еженедельно по понедельникам на воздушных судах Airbus А319. Время вылета рейса ELB 920 из аэропорта «Македония» (Салоники) в Новосибирск — 18:00. Обратный рейс ELB 921 из Новосибирска в Салоники отправляется в 05:05. Для каждого аэропорта указано местное время», — сообщила пресс-служба аэропорта Толмачёво.


В сообщении отмечается, что прямой рейс позволит туристам совершать комфортные перелёты прямо до места отдыха в Салониках, на курортах полуострова Халкидики и Северной Греции.


А с 1 июня авиакомпания S7 возобновила регулярные авиарейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск.


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