Греческая авиакомпания возобновила прямые рейсы из Новосибирска в Салоники

Самолёты будут летать в Грецию каждую неделю

С 4 июня греческая авиакомпания Ellinair возобновила сезонные прямые регулярные рейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво в город Салоники.







«Полёты в Салоники будут выполняться по туристической программе туроператора Mouzenidis travel еженедельно по понедельникам на воздушных судах Airbus А319. Время вылета рейса ELB 920 из аэропорта «Македония» (Салоники) в Новосибирск — 18:00. Обратный рейс ELB 921 из Новосибирска в Салоники отправляется в 05:05. Для каждого аэропорта указано местное время», — сообщила пресс-служба аэропорта Толмачёво.







В сообщении отмечается, что прямой рейс позволит туристам совершать комфортные перелёты прямо до места отдыха в Салониках, на курортах полуострова Халкидики и Северной Греции.







А с 1 июня авиакомпания S7 возобновила регулярные авиарейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск.





