И так не разъехаться: дворовые проезды станут ещё уже

«Одна машина не сможет обогнать другую, снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций»
«Одна машина не сможет обогнать другую, снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций»

Ширина дворовых проездов не должна превышать 3 метров, такие параметры заложены в проект национального стандарта «Дорожная разметка», сообщают «Известия». 


«Одна машина не сможет обогнать другую, снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций», — цитирует издание главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского. Также в проект заложены новые нормативы по пешеходным переходам во дворах — они должны быть приподняты над уровнем земли на 10 сантиметров. Такое решение заставит водителей снижать скорость, что еще больше повысит безопасность движения в жилых зонах.


Как уточнили в Росстандарте, новые нормативы будут полностью разработаны к концу текущего года, а их утверждение запланировано на 2019 год.


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