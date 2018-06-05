И так не разъехаться: дворовые проезды станут ещё уже

«Одна машина не сможет обогнать другую, снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций»

Ширина дворовых проездов не должна превышать 3 метров, такие параметры заложены в проект национального стандарта «Дорожная разметка», сообщают «Известия».







«Одна машина не сможет обогнать другую, снизится вероятность возникновения аварийных ситуаций», — цитирует издание главу проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского. Также в проект заложены новые нормативы по пешеходным переходам во дворах — они должны быть приподняты над уровнем земли на 10 сантиметров. Такое решение заставит водителей снижать скорость, что еще больше повысит безопасность движения в жилых зонах.







Как уточнили в Росстандарте, новые нормативы будут полностью разработаны к концу текущего года, а их утверждение запланировано на 2019 год.







Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.







Читайте также:



Правила изменились: новая разметка и отмена штрафов



ГИБДД отменяет обязательный знак на стекло и вводит новую разметку — как по ней ездить.







Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.





