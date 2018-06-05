В Новосибирске ищут пропавшую в конце мая школьницу с чёрными глазами

У Омины чёрные глаза и родинки на переносице

Новосибирские волонтёры-поисковики ищут Омину Аслонову 2002 года рождения, которая пропала 31 мая. Утром она ушла из дома по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска, и больше родители её не видели.







«Раньше не пропадала. Ушла около 11:00 на улицу, крайний раз выходила на связь около 22:00 этого же дня. Дома не появилась, телефон недоступен», — рассказала корреспонденту НГС инфорг поисково-спасательного отряда «Маяк» Юлия Никандрова в переписке в соцсети «ВКонтакте».







Омина ростом 165 см, у неё среднее телосложение, чёрные волосы длиной до плеч, глаза чёрного цвета. Из особых примет — родинки на переносице возле глаза. Девочка была одета в чёрный кардиган, розовую кофту, чёрные брюки, на голове у неё был повязан красный платок, на ногах обуты чёрные мокасины с цветами.







Волонтёры «Маяка» просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Омины, сообщать в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.







Напомним, в конце мая добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках 15-летней Юлии с пирсингом в носу, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска 18 мая.

