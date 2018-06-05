Баскетбол: БК «Новосибирск» заявил о перестановках в команде
Баскетбольный клуб «Новосибирск» начал обновлять состав команды к следующему сезону.
Клуб продлил контракты на сезон 2018/2019 с защитником Александром Мартыновым и форвардом Андреем Кирдячкиным.
Оба игрока в составе «Новосибирска» стали обладателями бронзовых медалей Кубка
Покидает команду форвард Алексей Нестеров — он переходит в БК «Самара». БК «Новосибирск», в свою очередь, подписал контракт с форвардом Александром Лавниковым, который играл за новосибирскую команду в сезоне 2016/2017. Прошлый сезон Лавников провёл в «Темп-СУМЗ-УГМК» и завоевал бронзовые медали Суперлиги.
Кстати, в мае новосибирские баскетболисты уступили команде «Темп-СУМЗ-УГМК» в выездном матче Суперлиги-1 — в борьбе за бронзу.
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Алёна Мартынова
Фото bcnovosibirsk.ru