Баскетбол: БК «Новосибирск» заявил о перестановках в команде

Александр Мартынов и Андрей Кирдячкин продолжат играть в составе новосибирской команды
Александр Мартынов и Андрей Кирдячкин продолжат играть в составе новосибирской команды

Баскетбольный клуб «Новосибирск» начал обновлять состав команды к следующему сезону.


Клуб продлил контракты на сезон 2018/2019 с защитником Александром Мартыновым и форвардом Андреем Кирдячкиным.


Оба игрока в составе «Новосибирска» стали обладателями бронзовых медалей Кубка России – 2018. Александр Мартынов по итогам прошлого сезона стал самым результативным игроком в команде. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.


Покидает команду форвард Алексей Нестеров — он переходит в БК «Самара». БК «Новосибирск», в свою очередь, подписал контракт с форвардом Александром Лавниковым, который играл за новосибирскую команду в сезоне 2016/2017. Прошлый сезон Лавников провёл в «Темп-СУМЗ-УГМК» и завоевал бронзовые медали Суперлиги.


Кстати, в мае новосибирские баскетболисты уступили команде «Темп-СУМЗ-УГМК» в выездном матче Суперлиги-1 — в борьбе за бронзу.

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