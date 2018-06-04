«Ниссан» не пропустил «Тойоту» и столкнулся с ней в Калининском районе
Вечером 4 июня на пересечении улиц Столетова и Объединения в Калининском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Sprinter и Nissan Qashqai.
«Toyota Sprinter двигался со стороны Дунаевского в сторону Учительской по главной дороге. Nissan Qashqai выезжал с улицы Столетова, поворачивал налево и не пропустил Toyota Sprinter, произошло столкновение», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
Аваркомы уточнили, что водитель «Ниссана» свою вину в происшедшем признал. Пострадавших нет.
Также сегодня вечером случилось ДТП возле площади Ленина: «Лексус» выбросило на парковку после столкновения с «Ниссаном», отчего пострадали ещё две машины.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus