«Ниссан» не пропустил «Тойоту» и столкнулся с ней в Калининском районе

«Ниссан» не пропустил «Тойоту», которая ехала по главной дороге

Вечером 4 июня на пересечении улиц Столетова и Объединения в Калининском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Sprinter и Nissan Qashqai.







«Toyota Sprinter двигался со стороны Дунаевского в сторону Учительской по главной дороге. Nissan Qashqai выезжал с улицы Столетова, поворачивал налево и не пропустил Toyota Sprinter, произошло столкновение», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».



Аваркомы уточнили, что водитель «Ниссана» свою вину в происшедшем признал. Пострадавших нет.







Также сегодня вечером случилось ДТП возле площади Ленина: «Лексус» выбросило на парковку после столкновения с «Ниссаном», отчего пострадали ещё две машины.