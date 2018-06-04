Lexus выбросило на парковку у площади Ленина после ДТП: разбито ещё две машины

Lexus двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина возле дома по адресу Красный проспект, 29
Lexus двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина возле дома по адресу Красный проспект, 29

Lexus столкнулся с Nissan на Красном проспекте: его выбросило на парковку, и от этого ДТП пострадали ещё две машины, стоящие на парковке у площади Ленина.


ДТП произошло около 20:20: Nissan и Lexus двигались по Красному проспекту со стороны площади Ленина возле дома по адресу Красный проспект, 29.


«Lexus ехал прямо, Nissan решил повернуть на парковку. Lexus бьёт Nissan и отлетает в припаркованную Mazda, а куски бампера Mazda отлетают в припаркованный Ford. Вину никто не признаёт. Водитель Lexus утверждает, что водитель Nissan не убедился в безопасности манёвра при повороте на парковку, а водитель Nissan утверждает, что Lexus двигался с превышением скорости», — рассказал аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Дмитрий Житнюк.


Куски бампера Mazda отлетели в припаркованный Ford
Куски бампера Mazda отлетели в припаркованный Ford

По его словам, его машину тоже чуть не задело, потому что он стоял в пяти метрах от удара.


Сегодня утром произошла авария на площади Энергетиков: «уазик» въехал в остановившийся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».

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