Lexus выбросило на парковку у площади Ленина после ДТП: разбито ещё две машины
Lexus столкнулся с Nissan на Красном проспекте: его выбросило на парковку, и от этого ДТП пострадали ещё две машины, стоящие на парковке у площади Ленина.
ДТП произошло около 20:20: Nissan и Lexus двигались по Красному проспекту со стороны площади Ленина возле дома по адресу Красный проспект, 29.
«Lexus ехал прямо, Nissan решил повернуть на парковку. Lexus бьёт Nissan и отлетает в припаркованную Mazda, а куски бампера Mazda отлетают в припаркованный Ford. Вину никто не признаёт. Водитель Lexus утверждает, что водитель Nissan не убедился в безопасности манёвра при повороте на парковку, а водитель Nissan утверждает, что Lexus двигался с превышением скорости», — рассказал аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Дмитрий Житнюк.
По его словам, его машину тоже чуть не задело, потому что он стоял в пяти метрах от удара.
Сегодня утром произошла авария на площади Энергетиков: «уазик» въехал в остановившийся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».
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Мария Тищенко
Фото Дмитрия Житнюка