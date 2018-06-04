Lexus выбросило на парковку у площади Ленина после ДТП: разбито ещё две машины

Lexus двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина возле дома по адресу Красный проспект, 29

Lexus столкнулся с Nissan на Красном проспекте: его выбросило на парковку, и от этого ДТП пострадали ещё две машины, стоящие на парковке у площади Ленина.







ДТП произошло около 20:20: Nissan и Lexus двигались по Красному проспекту со стороны площади Ленина возле дома по адресу Красный проспект, 29.







«Lexus ехал прямо, Nissan решил повернуть на парковку. Lexus бьёт Nissan и отлетает в припаркованную Mazda, а куски бампера Mazda отлетают в припаркованный Ford. Вину никто не признаёт. Водитель Lexus утверждает, что водитель Nissan не убедился в безопасности манёвра при повороте на парковку, а водитель Nissan утверждает, что Lexus двигался с превышением скорости», — рассказал аварийный комиссар службы аварийных комиссаров «Альянс» Дмитрий Житнюк.





Куски бампера Mazda отлетели в припаркованный Ford

По его словам, его машину тоже чуть не задело, потому что он стоял в пяти метрах от удара.







Сегодня утром произошла авария на площади Энергетиков: «уазик» въехал в остановившийся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».

