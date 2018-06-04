В Академгородке нашли тяжело раненного лося в крови

Когда волонтёры приехали на место, лось был в сознании и даже пытался встать
Когда волонтёры приехали на место, лось был в сознании и даже пытался встать

В новосибирский Академгородок забрёл тяжело раненный лось — утром 4 июня животное обнаружили очевидцы.


Звонки о том, что на улице Терешковой найден травмированный лось, поступили сразу в несколько новосибирских служб, в том числе и в «Центр реабилитации хищных птиц». Информацию об обнаружении лося корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области и пресс-центре мэрии Новосибирска.


«Лось был жив на тот момент, когда мы к нему приехали. К сожалению, очень сильно ранен. У него была сломана нога. Скорее всего, это какое-то столкновение с машиной или ещё что-то. <…> Это был молодой лосёнок, то есть не взрослая особь, а значительно меньше — размером, наверное, с лошадь. <…> Не знаю, что с ним произошло точно: либо он где-то сам обтесался неудачно, либо что-то другое, но из тех мест, где должны были быть рога, текла кровь», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр «Центра реабилитации хищных птиц» Анна Романова.


Как уточнила другая волонтёр этого центра, Наталья Мелихова, раненый лось не только дышал, но и был в сознании и даже пытался встать.


Ещё одна представитель «Центра реабилитации хищных птиц» — Ольга, попросившая не называть её фамилию, пояснила, что лось лежал недалеко от здания Президиума СО РАН. Приехавшие на место специалисты профильных служб осмотрели животное и пришли к выводу, что у него не только перелом ноги, но и подозрение на переломы рёбер и позвоночника. «Они подтвердили, что животное в наших условиях вылечить невозможно. Это только, к сожалению, утилизация», — добавила волонтёр.


В прошлом году неравнодушные жители Академгородка часами прочёсывали лес, чтобы найти другого раненого лося — его сбила машина, а после ДТП он убежал, не дождавшись помощи. 

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