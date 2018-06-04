Власти запретили парковаться возле гимназии на Народной

Стоянка у здания № 12 на Народной запрещается с 25 июня

С 25 июня власти Новосибирска запретят парковку возле здания Православной гимназии во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия — решение объяснили необходимостью обезопасить участок.





«На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.28 "Стоянка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор", — сообщили в пресс-центре мэрии. — Это сделано в целях повышения обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов».





Гимназия находится в здании № 12 на улице Народной. Водителей просят обращать внимание на знаки и информационные щиты вблизи школы.





С 25 июня у здания школы появятся знаки, запрещающие парковку





С 2 апреля водителям запретили парковать машины у трамвайных рельсов возле оперного театра.