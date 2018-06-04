Власти запретили парковаться возле гимназии на Народной
С 25 июня власти Новосибирска запретят парковку возле здания Православной гимназии во имя равноапостольных Кирилла и Мефодия — решение объяснили необходимостью обезопасить участок.
«На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.28 "Стоянка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор", — сообщили в пресс-центре мэрии. — Это сделано в целях повышения обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов».
Гимназия находится в здании
С 2 апреля водителям запретили парковать машины у трамвайных рельсов возле оперного театра.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова
Схема на основе карты 2ГИС