«Просто вышла и кайфанула»: новосибирская поп-группа заняла третье место на «Детском Евровидении»

Певицы-школьницы из Новосибирска обрадовались почётному третьему месту. На фото — с жюри конкурса Олегом Газмановым
Певицы-школьницы из Новосибирска обрадовались почётному третьему месту. На фото — с жюри конкурса Олегом Газмановым

Девичья поп-группа Dodostar из Новосибирска заняла третье место на российском финале «Детского Евровидения – 2018» в Крыму. Они рассказали НГС, как прошло выступление.


Финал конкурса прошёл в крымском центре «Артек» вчера поздно вечером, в нём участвовали 12 конкурсантов. По информации с официального сайта «Детского Евровидения – 2018», на российском финале победила 13-летняя певица из Барнаула Анна Филипчук. Она представит страну на международном конкурсе в Минске.


Новосибирская группа Dodostar, исполнившая песню «Послушай», заняла третье место на всероссийском этапе. В состав поп-группы входят участницы новосибирского продюсерского центра «Папины дети»: Елизавета Сметанникова (9 лет), Виктория Николаева (8 лет), Мадина Арефьева (11 лет) и Алиса Миненко (11 лет).


«У нас до выступления было два генеральных прогона — на них ещё были какие-то ошибки, мы [их] устраняли с девочками, а само выступление прошло очень хорошо. 


Вообще, сколько мы ездим с Новосибирском — ещё ни разу не было третьего места, хороший результат», — рассказала корреспонденту НГС педагог по вокалу Анна Маляш.


Певицы попробуют свои силы на отборе снова, но через пару лет
Певицы попробуют свои силы на отборе снова, но через пару лет


По её словам, через пару лет девочки снова попытаются пробиться в финал международного «Детского Евровидения» — «когда будем уверены, что сможем победить».


Одна из певиц группы Елизавета Сметанникова отметила, что участницы не расстроились из-за того, что не победили.


Елизавета Сметанникова отметила, что ей было не страшно выступать. На фото — с жюри конкурса Сергеем Лазаревым
Елизавета Сметанникова отметила, что ей было не страшно выступать. На фото — с жюри конкурса Сергеем Лазаревым


«Мне лично не было страшно, потому что я не волновалась, я даже, наоборот, кайфанула! Я просто вышла и зажгла! Понятно, все волновались, тряслись, да, это было, но когда мы вышли, мы собрались и сделали всё, что могли сделать… Конечно, мы можем больше, но нет, мы не расстроились», — заверила 9-летняя вокалистка.


Подготовка к конкурсу


Ранее 16-летняя новосибирская вокалистка Екатерина Филатова выступила в полуфинале телевизионного шоу «Новая звезда». Она вышла на сцену с песней «Не такая» Александра Каменского.

Прочтений: 6895
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено