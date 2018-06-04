«Просто вышла и кайфанула»: новосибирская поп-группа заняла третье место на «Детском Евровидении»

Певицы-школьницы из Новосибирска обрадовались почётному третьему месту. На фото — с жюри конкурса Олегом Газмановым

Девичья поп-группа Dodostar из Новосибирска заняла третье место на российском финале «Детского Евровидения – 2018» в Крыму. Они рассказали НГС, как прошло выступление.







Финал конкурса прошёл в крымском центре «Артек» вчера поздно вечером, в нём участвовали 12 конкурсантов. По информации с официального сайта «Детского Евровидения – 2018», на российском финале победила 13-летняя певица из Барнаула Анна Филипчук. Она представит страну на международном конкурсе в Минске.







Новосибирская группа Dodostar, исполнившая песню «Послушай», заняла третье место на всероссийском этапе. В состав поп-группы входят участницы новосибирского продюсерского центра «Папины дети»: Елизавета Сметанникова (9 лет), Виктория Николаева (8 лет), Мадина Арефьева (11 лет) и Алиса Миненко (11 лет).







«У нас до выступления было два генеральных прогона — на них ещё были какие-то ошибки, мы [их] устраняли с девочками, а само выступление прошло очень хорошо.





Вообще, сколько мы ездим с Новосибирском — ещё ни разу не было третьего места, хороший результат», — рассказала корреспонденту НГС педагог по вокалу Анна Маляш.







Певицы попробуют свои силы на отборе снова, но через пару лет





По её словам, через пару лет девочки снова попытаются пробиться в финал международного «Детского Евровидения» — «когда будем уверены, что сможем победить».







Одна из певиц группы Елизавета Сметанникова отметила, что участницы не расстроились из-за того, что не победили.







Елизавета Сметанникова отметила, что ей было не страшно выступать. На фото — с жюри конкурса Сергеем Лазаревым





«Мне лично не было страшно, потому что я не волновалась, я даже, наоборот, кайфанула! Я просто вышла и зажгла! Понятно, все волновались, тряслись, да, это было, но когда мы вышли, мы собрались и сделали всё, что могли сделать… Конечно, мы можем больше, но нет, мы не расстроились», — заверила 9-летняя вокалистка.







Подготовка к конкурсу





Ранее 16-летняя новосибирская вокалистка Екатерина Филатова выступила в полуфинале телевизионного шоу «Новая звезда». Она вышла на сцену с песней «Не такая» Александра Каменского.

