Сезон фонтанов открыт: из-под асфальта на улице Станиславского забил небольшой гейзер
Из-под асфальта на перекрёстке улиц Станиславского и Немировича-Данченко в левобережной части Новосибирска забил фонтан воды.
Видео с бьющей из-под асфальта струёй читатель НГС Андрей Чернышев снял в 16:45 — по его наблюдениям, пар от воды не шёл.
«Я хотел звонить [в аварийные службы], но паренёк уже стоял звонил и сказал, что заявку приняли, уже выехали», — описал ситуацию Андрей Чернышев.
Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.
17:45
Как сообщили в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании», сегодня в 16:36 во время гидравлических испытаний в зоне Кировской районной котельной рабочие обнаружили повреждение на теплотрассе диаметром 400 мм.
«Дефект сопровождался выходом воды и провалом асфальта на тротуаре в районе перекрёстка улиц Станиславского и Немировича-Данченко. В данный момент специалистами теплосетей дефект локализован. Провал огорожен, испытания продолжаются», — добавили в СГК.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео Андрея Чернышева