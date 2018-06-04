Сезон фонтанов открыт: из-под асфальта на улице Станиславского забил небольшой гейзер

Вода начала хлестать из-под асфальта на тротуаре
Вода начала хлестать из-под асфальта на тротуаре

Из-под асфальта на перекрёстке улиц Станиславского и Немировича-Данченко в левобережной части Новосибирска забил фонтан воды.


Видео с бьющей из-под асфальта струёй читатель НГС Андрей Чернышев снял в 16:45 — по его наблюдениям, пар от воды не шёл.


«Я хотел звонить [в аварийные службы], но паренёк уже стоял звонил и сказал, что заявку приняли, уже выехали», — описал ситуацию Андрей Чернышев.


Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.



17:45

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании», сегодня в 16:36 во время гидравлических испытаний в зоне Кировской районной котельной рабочие обнаружили повреждение на теплотрассе диаметром 400 мм. 


«Дефект сопровождался выходом воды и провалом асфальта на тротуаре в районе перекрёстка улиц Станиславского и Немировича-Данченко. В данный момент специалистами теплосетей дефект локализован. Провал огорожен, испытания продолжаются», — добавили в СГК.

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