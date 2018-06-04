Видео: тонированные «Жигули» пронеслись по новой набережной и распугали прохожих

Тонированная «Лада» распугала прохожих на набережной
Тонированная «Лада» распугала прохожих на набережной

По Михайловской набережной в Новосибирске пронёсся тонированный ВАЗ-2107 — пешеходы на променаде были вынуждены убегать от несущегося автомобиля. 


«Машина была тонированная. Использовались спецсигналы, но явно не от спецмашин. Просто китайские "крякалки". И проблесковый маячок стоял за тонировкой, — рассказал корреспонденту НГС очевидец Дмитрий Мазанько. — Ехала в сторону памятника Александру III. Не доезжая метров 100, где въезд закрыт, развернулась и поехала по пешеходной дорожке в обратную сторону». 


По его словам, машина ехала со скоростью около 40 км/ч. Во время инцидента, около 15:00, по променадной зоне гуляли в основном женщины с колясками, которым водитель «Жигулей» громко сигналил, чтобы проехать дальше. 


В прошлом году новосибирец стал очевидцем нарушения правил патрульной машиной на трассе в Новосибирской области


Машина пронеслась по Михайловской набережной


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