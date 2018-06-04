Женщина ушла из дома на Затулинке и пропала

Ольга Молостова пропала на прошлой неделе

Добровольцы поискового отряда «ДоброСпас» попросили помощи в поисках Ольги Молостовой, которая пропала 30 мая на Затулинке.







«Ушла из дома по адресу: Новосибирск, улица Зорге, 95. (Затулинский жилмассив)», — сообщают волонтёры.





Согласно информации в ориентировке, женщина плотного телосложения, у неё короткие светлые волосы, карие глаза. Рост пропавшей 160 см.







«Особые приметы: шрам от аппендицита, нет нижних зубов, вверху зубные протезы. Была одета: джинсовая ветровка синего цвета (снизу рисунок в цветочек), чёрные брюки, чёрные лаковые мокасины», — передаёт «ДоброСпас».





В полиции подтвердили, что женщина находится в розыске. «Да, Ольга Молостова в розыке, как пропавшая без вести. Сотрудники полиции сейчас проводят розыскные мероприятия, устанавливают её возможное местонахождение», — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МВД России по Новосибирской области.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей женщины, просят позвонить по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск»: +7 (953) 887-17-77, +7 (951) 387-07-58.





Обновлено: Вечером волонтеры «ДоброСпаса» сообщили, что Ольга Молостова найдена живой. Более подробных деталей координатор «ДоброСпаса» не раскрыл.





24 мая волонтёры народной дружины «Феникс» нашли подростка, который пропал в январе.