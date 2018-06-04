Лес не тронут: новосибирская клиника решила построить научный центр за 10 миллиардов (эскиз)

Новые корпуса займут территорию около уже существующих зданий клиники Мешалкина. На эскизе — производственный корпус

Новосибирская клиника Мешалкина показала, как будут выглядеть три новых научно-исследовательских корпуса в Академгородке — строительство оценивают в 10 миллиардов рублей.







Строительство новых корпусов клиники Мешалкина входит в программу развития Академгородка, которую врио губернатора Андрей Травников представил президенту Владимиру Путину. Комитет по развитию научного центра одобрил проект клиники, и теперь его представят Правительству РФ.







«Это не создание биомедицинского парка "Зелёная долина", о чём была речь ранее, о коммерческом проекте <…> Речь идёт о создании собственных корпусов, принадлежащих клинике, это именно расширение научно-исследовательской базы федерального учреждения», — рассказал корреспонденту НГС руководитель научно-производственных проектов клиники Мешалкина Артём Стрельников.







Новые корпуса займут территорию около существующих зданий клиники — Стрельников подчеркнул, что строительство не затронет лесную зону.







Первый корпус площадью 6,5 тысячи кв. м отдадут доклиническим исследованиям, где хотят испытывать медицинские изделия и разработки, — в нём в том числе будут виварий и операционные для животных.







Корпус доклинических исследований





Второе здание площадью 34,6 тысячи кв. м займёт корпус клеточных технологий. В нём учёные будут разрабатывать технологии в области кардиологии, неврологии и онкологии. А третий корпус площадью 9,8 тысячи кв. м станет производственным комплексом, где будут уже внедрять медицинские изделия.







Клинический корпус клеточных технологий





По оценке клиники, инвестиции в строительство составят 10 миллиардов рублей. В случае, если проект одобрят на федеральном уровне, новые корпуса появятся уже в 2023 году.







Ранее прокуратура Новосибирской области через суд добилась отмены строительства в лесу возле клиники Мешалкина — обращения по поводу будущего инновационного парка «Зелёная долина» написали жители Академгородка, переживающие за экологию. Прокуроры обязали мэрию охранять лес. Из-за этого инновационный проект «Зеленая долина», в который входили ПЭТ-центр и производство медицинского оборудования, пришлось закрыть.

