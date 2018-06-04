Полина Гагарина споёт новосибирцам на праздновании Дня России

Полина Гагарина будет петь для новосибирцев 50 минут

Певица Полина Гагарина даст в Новосибирске бесплатный концерт в честь Дня России.







В предстоящий праздник, 12 июня, Полина Гагарина споёт для новосибирцев на площади Ленина.







«Это состоится вечером перед салютом», — сообщила корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, уточнив, что певица выйдет на сцену ориентировочно в 21:00 и будет петь до 21:50.







Ранее в мэрии Новосибирска рассказали о мероприятиях, которые запланированы на День города. В частности, перед новосибирцами выступят группа «Калинов мост» и Митя Фомин — концерт пройдёт на Михайловской набережной.