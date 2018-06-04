Чиновники подсчитали, когда новосибирские зарплаты взлетят до 45 тысяч

Власти заключили, что сейчас темпы роста зарплат в НСО отстают от показателей по стране

В правительстве Новосибирской области представили социально-экономические прогнозы развития региона — по расчётам властей, уже через полтора года средние зарплаты новосибирцев перевалят за 40 тысяч.





«У нас очень хорошие были темпы [роста зарплат] в 2011-м, 2012-м и 2013 году. У нас удельный вес тогда был 87% от среднероссийского. Сейчас у нас по итогам 2017 года — 84,4%. То есть нам, безусловно, нужно наращивать заработную плату более высокими темпами, чем в среднем по РФ. Это возможно только за счёт изменения структуры экономики и роста фонда оплаты труда», — рассказала врио министра экономического развития НСО Ольга Молчанова. Она добавила, что фонд заработной платы в регионе в 2017 году увеличился, но вместе с ним увеличилась и численность занятых.







В первые месяцы этого года средняя зарплата в регионе составила чуть больше 33 тысяч рублей. По оценкам властей, средняя зарплата в 2018 году достигнет 35,9 тысячи рублей, 38–39 тысяч в 2019-м, преодолеет 40 тысяч в 2020 году и к 2021-му, по оптимистичным прогнозам, достигнет 45,7 тысячи рублей.





В докладе представили и другие параметры. Так, индекс потребительских цен в регионе, так же как и плата за коммунальные услуги, будет повышаться каждый год на 3–4%, особенно сильно — в 2019-м и 2020 годах.





Экономисты прогноз минэкономразвития не оценили — по их словам, на деле ситуация с зарплатами будет менее оптимистичной.





«Речь идёт о номинальной заработной плате. Если инфляция будет 3%, то 10-процентное увеличение заработной платы — это скромно,





— говорит Владимир Клисторин, экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН. — Реальная зарплата и денежные доходы населения у нас последние три года практически не росли — мы снижались. И потом за средними величинами у нас скрываются каверзы. <...> Единственное, что сейчас обсуждается в Правительстве РФ, насколько я понимаю, — это повышение налогов и обязательных платежей и так далее. Это будет означать, что предприятиям будет жить немножко хуже. Для населения тоже каким-то образом увеличатся — если не налоги, то обязательные платежи точно. Так что, мне кажется, этот прогноз выглядит как-то чрезвычайно оптимистично».





С экспертом согласилась и доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Татьяна Гениберг. Она рассказала, что уже в этом году зарплату вдвое пообещали увеличить преподавателям вузов, а в дальнейшем и другим бюджетникам, за счёт чего и сложится позитивная статистика.





«Я думаю, [повышение средних зарплат на] 2–2,5 тысячи в год — это реально, я думаю. Рост будет. Но к 2020 году 40 тысяч — я бы так оптимистично не смотрела. Я бы прогнозировала 38 тысяч к 2020-му, а к 2021-му — тысяч 40. Мне кажется, это как-то более реально. За счёт бюджетников будет этот рост, но будет и рост цен, поэтому сильно какой-то радужной ситуации не будет», — заключила она.







По словам главы регионального минэкономразвития, прогнозы может испортить рекордный рост цен на бензин, который наблюдается последние несколько недель. «Надеюсь, что правительство примет определённые меры в целом РФ для сдерживания этого показателя», — заявила она.