Видео: новосибирцу отдали машину на штрафстоянке, а плату за эвакуацию не взяли

Блогерам Денису Новичкову и Антону Соколову удалось забрать эвакуированный автомобиль со штрафстоянки без оплаты штрафа

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов выложили на YouTube-канал «Новосибирский» часовое видео, как они забирали со штрафстоянки собственный автомобиль. Им удалось это сделать без оплаты услуг эвакуаторщика.







«Эвакуировали автомобиль супруги Антона. Это их семейный автомобиль. Она на нём приехала по делам <…> и встала действительно под знаком 3.27 («Остановка запрещена». — И.К.). Это никто не оспаривает. Но мы решили пройти весь цикл, как человек с этим сталкивается: будет ли нам разъяснять, как по закону должно быть. Но нет, всё делали так, как максимально удобно им. Полицейские — как им удобно: подписывайте и идите. Штрафстоянка — как им удобно: платите и идите. То есть права гражданина на самом последнем месте находятся. <…> По закону же, когда ГИБДД не имеет никаких претензий, [на штрафстоянке] должны незамедлительно выдавать автомобиль. Единственно, что нужно, — разрешение от ГИБДД», — пояснил корреспонденту НГС один из авторов видео Денис Новичков.







В почти часовом видеоролике можно увидеть, как изначально блогерам не хотели возвращать эвакуированный автомобиль, несмотря на разрешение ГИБДД. Отказывали все: и сотрудники штрафстоянки «ГАПП-9», и полицейские, которые там находились.







Однако позже на штрафстоянку поступило распоряжение отдать машину. На видео показано, как работник администрации скандальной штрафстоянки, где раньше даже возникали драки между эвакуаторщиками и владельцами авто, пояснил Соколову и Новичкову: сейчас на стоянке идёт прокурорская проверка, и машины будут возвращать сразу при наличии документов от ГИБДД. А оплату своих услуг эвакуаторщики через суд станут требовать позже, когда вина водителя будет окончательно доказана.











Ранее блогеры Антон Соколов и Денис Новичков в своём видео показали нарушения ПДД на Красном проспекте автомобилями с дипломатическими номерами прямо на глазах полицейских. Ответ на официальный запрос НГС о комментарии данной ситуации в установленный законом срок в областной полиции так и не подготовили.